В Якутии ведется строительство первой наземной атомной станции малой мощности, электрическая мощность АЭС «Елена-АМ» составит до 400 кВт, следует из стратегии развития Арктической зоны РФ.

«В Республике Саха (Якутия) осуществляется строительство первой наземной атомной станции малой мощности "Елена-АМ", электрическая мощность которой составит до 400 кВт, теплофикационная мощность - до 14 мегаватт», - говорится в документе.

«Елена-АМ» является пилотным проектом атомной термоэлектрической станции теплоснабжения, разработанный НИЦ «Курчатовский институт» по заказу «Росатома». АЭС предназначена для снабжения теплом и электроэнергией объектов в отдаленных и труднодоступных регионах, в которых нет централизованного энергоснабжения.

Напомним, в октябре по итогам саммита «Россия-Африка» российский лидер Владимир Путин сказал, что ни одна страна в мире, кроме России, не способна строить АЭС малой мощности. Все конкуренты во Франции, Японии и США лишь говорят о готовности строить такие электростанции, отметил он.