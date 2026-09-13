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Ущерб нефтепроводу в Саудовской Аравии грозит потерей 4% мировых поставок

Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Вывод из строя нефтепровода «Восток-Запад» в Саудовской Аравии создает угрозу сокращения мировых поставок нефти на 4%. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, материал перевел aif.ru.

Накануне власти королевства подтвердили факт атаки дронов на магистраль, предназначенную для транспортировки углеводородов с восточных месторождений к западным портам в обход Ормузского пролива. В результате инцидента прокачка сырья была приостановлена.

Согласно данным издания, без запуска основного трубопровода, проходящего через территорию страны к Красному морю, у Эр-Рияда иссякнут экспортные запасы «черного золота».

«В течение нескольких дней, это приведет к потере 4% от мировой поставки нефти», — отмечается в публикации.

Как указывает Reuters, ежедневно Саудовская Аравия экспортирует через порт Янбу на побережье Красного моря около 4 миллионов баррелей нефти. Источники в отрасли предупреждают, что восстановительные работы на поврежденном участке могут продлиться от пяти до шести недель.

При этом текущих резервов нефти в порту Янбу для поддержания экспортных операций хватит не более чем на неделю.

Ранее эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что действия хуситов грозят скачком цен на нефть до $130 за баррель.
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