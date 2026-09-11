Хуситы заявили о захвате еще шести округов на Красном море

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, захватило еще шесть округов в провинциях на Красном море, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

Он отчитался об успехах хуситов за неделю боев с правительственной армией.

«Проведена масштабная спецоперация на нескольких направлениях с целью вытеснения группировок на стороне Саудовской Аравии из ряда районов на западном побережье. В ходе нее силы саудовского противника были выбиты из шести округов в провинциях Таиз и Ходейда общей площадью 5,4 тысячи квадратных километров», — сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.

Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что теперь данные территории «находятся в безопасности и под контролем».

Ранее сообщалось, что власти Йемена заявили о намерении вернуть под свой контроль столицу страны Сану, находящуюся под управлением хуситов с 2015 года.