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Хуситы заявили о захвате еще шести округов на Красном море

Архивное фото
Архивное фото / Abdulnasser Alseddik / www.globallookpress.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, захватило еще шесть округов в провинциях на Красном море, сообщил военный представитель движения Яхья Сариа.

Он отчитался об успехах хуситов за неделю боев с правительственной армией.

«Проведена масштабная спецоперация на нескольких направлениях с целью вытеснения группировок на стороне Саудовской Аравии из ряда районов на западном побережье. В ходе нее силы саудовского противника были выбиты из шести округов в провинциях Таиз и Ходейда общей площадью 5,4 тысячи квадратных километров», — сказал Сариа в эфире телеканала Al-Masirah.

Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что теперь данные территории «находятся в безопасности и под контролем».

Ранее сообщалось, что власти Йемена заявили о намерении вернуть под свой контроль столицу страны Сану, находящуюся под управлением хуситов с 2015 года.
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ПолитикаВ миреЙеменСаудовская АравияхуситыКрасное море
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