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Стратегический нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся атаке

Flickr.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В Саудовской Аравии совершена атака на стратегический нефтепровод. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц сообщает телеканал CNN.

По данным источников, под удар попали насосные станции стратегической системы «Восток — Запад». Для нападения якобы могли использоваться беспилотники, предположительно запущенные с территории Ирака.

Официального подтверждения от властей Саудовской Аравии пока не поступало.

Через нефтепровод Саудовская Аравия перенаправляет около пяти миллионов баррелей сырья в сутки. Этот маршрут приобрёл важное значение после закрытия Ормузского пролива, позволяя обходить заблокированные морские пути.

Пораженные насосные станции обеспечивают непосредственную прокачку нефти, а их повреждение способно повлиять на объемы поставок.

Ранее сообщалось, что Ирак и Сирия подписали меморандум о восстановлении и модернизации нефтепровода Хадиса — Баянис.
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ПроисшествиянефтепроводСаудовская Аравияподвергся атаке
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