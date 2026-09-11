Стратегический нефтепровод в Саудовской Аравии подвергся атаке

В Саудовской Аравии совершена атака на стратегический нефтепровод. Об этом со ссылкой на американских официальных лиц сообщает телеканал CNN.



По данным источников, под удар попали насосные станции стратегической системы «Восток — Запад». Для нападения якобы могли использоваться беспилотники, предположительно запущенные с территории Ирака.

Официального подтверждения от властей Саудовской Аравии пока не поступало.



Через нефтепровод Саудовская Аравия перенаправляет около пяти миллионов баррелей сырья в сутки. Этот маршрут приобрёл важное значение после закрытия Ормузского пролива, позволяя обходить заблокированные морские пути.



Пораженные насосные станции обеспечивают непосредственную прокачку нефти, а их повреждение способно повлиять на объемы поставок.



Ранее сообщалось, что Ирак и Сирия подписали меморандум о восстановлении и модернизации нефтепровода Хадиса — Баянис.