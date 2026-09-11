В Саудовской Аравии после атаки на нефтепровод приостановили прокачку нефти

В Саудовской Аравии приостановили прокачку нефти по нефтепроводу «Восток — Запад» после того, как он подвергся атаке. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

«В четверг утром нефтепровод “Восток — Запад” в районах Эр-Рияда и Медины подвергся нескольким ударам, после чего его работа была приостановлена в качестве меры предосторожности», — говорится в заявлении ведомства.

В результате атаки пострадали люди, уточнило министерство, отметив, что им была оказана необходимая медицинская помощь.

Также ведомство проинформировало, что на месте приступили к работе сотрудники аварийных служб и специализированные технические бригады.

По сообщению телеканала CNN, под удар попали насосные станции стратегического нефтепровода. Источники СМИ из числа американских официальных лиц заявили, что для атаки якобы могли использоваться беспилотники, предположительно запущенные с территории Ирака.