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Юшков: действия хуситов грозят скачком цен на нефть до $130 за баррель

Стрингер / РИА Новости
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Возобновившаяся военная активность хуситов может обойтись мировому нефтяному рынку намного дороже, чем перекрытие Ираном Ормузского пролива. Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает сайт телеканала «Звезда».

По его словам, главная проблема не столько в контроле йеменцев над Баб-эль-Мандебским проливом, танкеры могут обогнуть Африку, что лишь незначительно увеличит расходы. Куда важнее блокирование Красного моря, куда выходит нефтепровод «Восток — Запад», поврежденный членами движения «Ансар Аллах». Эта труба пересекает Саудовскую Аравию и доставляет нефть из Персидского залива.

Если саудиты не починят ее в ближайшие неделю-две, стоит ждать резкого скачка цен, предупредил Юшков.

По его прогнозу, цены могут подскочить до $120–130 за баррель.

«Там около 7 млн баррелей в сутки выходит. Это существенная доля добычи Саудовской Аравии, которую они перенаправили, когда был перекрыт Ормузский пролив. Это последняя возможность полноценно экспортировать нефть для королевства», — пояснил эксперт.

Накануне хуситы после взятия ряда прибрежных провинций и островов в Красном море заявили о полном контроле над Баб-эль-Мандебским проливом. Перед этим им удалось повредить саудовский нефтепровод «Восток — Запад».
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ПолитикаВ миреЙеменнефтепроводСаудовская Аравияхуситы
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