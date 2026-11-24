Украине необходимо в течение ближайших двух недель погасить обязательства перед Международным валютным фондом на сумму более четверти миллиарда долларов. Данная информация следует из внутренних документов организации.

Первый платеж в размере 62,5 млн специальных прав заимствования (SDR) запланирован на 30 ноября. Еще 125,7 млн SDR Киев должен перечислить 9 декабря. В пересчете на американскую валюту общая сумма двух выплат составляет 252,2 млн долларов.

Ранее сообщалось, что совокупная задолженность Украины перед МВФ и Евросоюзом достигла 101,42 млрд долларов. Основная часть обязательств приходится на ЕС — 81,72 млрд долларов, или около 80,6% от общей суммы.