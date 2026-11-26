Указ о стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в Арктике подписан в четверг российским президентом Владимиром Путиным.

«Утвердить прилагаемую стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике», - говорится в указе, размещенном на портале правовой информации и вступающем в силу со дня подписания.

В соответствии с документом российскому кабмину предстоит за полгода завершить разработку комплексного проекта развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора. Затем этот проект рассмотрит Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее Путин заявил, что РФ прорабатывает возможность сотрудничества с США в Арктике.