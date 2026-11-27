Правительство России ввело временный запрет на экспорт гречихи. Ограничение будет действовать в течение шести месяцев и направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Запрет не распространяется на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, экспорт гуманитарной помощи, а также поставки в рамках межправительственных соглашений.

Кроме того, правительство установило нулевые вывозные пошлины на горох, нут и чечевицу, экспортируемые за пределы ЕАЭС.

Эта мера повысит конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке. Она будет действовать до 31 марта 2027 года.

Ранее стало известно, что правительство продлило действие временного запрета на экспорт топлива для реактивных двигателей.