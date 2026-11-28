В США обанкротился United Fidelity Bank, его активы на $5,9 млрд и депозиты передали банку First Citizens. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC),

Управляющим в процедуре ликвидации стал FDIC. Закрытие банка обойдется фонду в $1,83 млрд.

Банкротство кредитной организации стало крупнейшим с апреля 2024 года, когда был закрыт Republic First Bank.

United Fidelity Bank был основан в 1914 году. Он выдавал ипотечные кредиты по низким процентным ставкам. На конец сентября его совокупные активы достигали $5,9 млрд, депозиты — $5,4 млрд.

Ранее стало известно, что девять крупнейших банков США могли отказывать клиентам в обслуживании из-за политических убеждений.