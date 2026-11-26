Министр экономического развития России Максим Решетников дал старт первому специальному курсу «ИИ для бизнеса» для представителей малого и среднего предпринимательства. Программу подготовили Минэкономразвития России и Корпорация МСП вместе со Сбером и Яндексом в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Четыре практических вебинара пройдут с 25 ноября по 3 декабря. Они помогут предпринимателям повысить ИИ-грамотность и познакомиться с возможностями применения искусственного интеллекта в бизнесе. Эфиры доступны на Цифровой платформе МСП.РФ, ресурсах центров «Мой бизнес», в сообществе «Мой бизнес – малый бизнес» во «ВКонтакте» и на канале корпорации в VK Видео.

По словам Максима Решетникова, небольшим компаниям для внедрения ИИ не всегда хватает опыта и специалистов. Курс призван сделать технологию доступнее: на вебинарах покажут готовые решения, объяснят, с чего начать, как посчитать затраты и оценить выгоду, какие задачи можно поручить цифровому помощнику.

Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова отметила, что основные эффекты внедрения ИИ связаны с автоматизацией рутинных бизнес-процессов и генерацией гибридного контента в креативных индустриях. Обучающий спецкурс поможет превратить экспериментальный инструмент в механизм системной трансформации бизнеса.

Генеральный директор корпорации Александр Исаевич подчеркнул, что у малого бизнеса значительно меньше ресурсов для собственных технологических решений и специализированных команд, чем у крупных компаний. Курс поможет предпринимателям разобраться в растущем рынке ИИ-агентов и грамотно внедрить искусственный интеллект в бизнес.

На первом вебинаре эксперты разобрали практические кейсы безопасного использования ИИ и автоматизации бизнес-процессов. Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что эксперты Сбера и других компаний на реальных примерах показывают, как с помощью нейросетей автоматизировать процессы, повысить эффективность и получить измеримый экономический эффект уже в первые месяцы работы.

Второй вебинар посвящен оценке затрат и рисков, расчету экономического эффекта, запуску и масштабированию ИИ-инструментов. На третьем рассмотрят продвижение бизнеса с помощью искусственного интеллекта, инструменты интернет-продвижения и анализа рынка. На заключительном вебинаре 3 декабря разберут юридические вопросы использования ИИ в бизнесе.

После прохождения всех вебинаров участники получат сертификат.