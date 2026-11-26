80% опрошенных мужчин готовы нанимать специалистов сферы услуг и тратить на делегирование домашних и бытовых задач и закрытие всех бытовых потребностей в среднем 11,3 тыс. руб. ежемесячно.

В преддверии Дня матери Авито Услуги опросили 10 тысяч мам и 10 тысяч отцов по всей России, чтобы выяснить, как семьи распределяют домашние обязанности и как родители проводят свободное время. Мам опросили, какие дела они предпочитают выполнять сами, а отцов — какие бытовые задачи они решают и сколько готовы тратить на услуги специалистов.

Какие домашние дела нравятся мамам

Многие мамы воспринимают домашние дела не только как обязанность. Согласно опросу Авито Услуг, 90% женщин с детьми имеют в своем ежедневном графике одно или несколько домашних дел, которые им действительно нравятся. Например, 46% мам отмечают, что по-настоящему любят готовить, 33% получают удовольствие от уборки, а 24% — от ухода за домашними животными. Еще 19% мам любят помогать детям с домашними заданиями и следить за их успеваемостью. 15% мам любят организовывать семейные мероприятия, а 13% — самостоятельно справляться с небольшим ремонтом и сборкой мебели.

В целом 42% мам считают, что им хватает времени и на отдых, и на домашние дела. Ещё 13% говорят, что бытовые вопросы занимают лишь небольшую часть их дня.

При этом, как показывает опрос Авито Услуг, 53% мам сообщили, что они или их семья обращались к специалистам по бытовым вопросам, уходу за питомцами, воспитанию и дополнительному образованию детей. Среди тех, кто пользовался такими услугами за последний год, чаще всего называли специалистов по пошиву или ремонту одежды (37%), мастеров на час (36%), специалистов по компьютерной технике (30%) и репетиторов по школьным предметам (23%).

Распределение обязанностей

По данным опроса, 38% отцов делят домашние обязанности с партнершами поровну. Еще 19% отцов рассказали, что выполняют все бытовые задачи сами или поручают их специалистам.

80% готовы обращаться к специалистам для простого и удобного решения домашних вопросов. Дополнительно тратить на услуги мастеров мужчины готовы в среднем 11,3 тыс. руб. ежемесячно.

Свободный день для мамы

Если бы целый день не нужно было посвящать работе и домашним задачам, 40% женщин выбрали бы просмотр фильма, сериала или любимого шоу, 35% провели бы время с семьей — например, отправились на прогулку или в кино. Каждая четвертая (24%) предпочла бы сходить в салон красоты или к мастеру на маникюр, педикюр, стрижку и другие процедуры. Еще 23% хотели бы просто выспаться, 22% — встретиться с друзьями, а 20% — заняться творчеством.

В 2026 году 70% опрошенных мужчин планируют отметить День матери и взять на себя повседневные дела, чтобы у их партнерш было больше свободного времени. Почти каждый третий (30%) устроит небольшой семейный ужин, каждый десятый (10%) планирует организовать для партнерши день, который она сможет провести по своему усмотрению, или устроить романтический ужин вдвоем. Средний бюджет на организацию праздника без подарка — 11,6 тыс. рублей, на подарок — 11,2 тыс. рублей.

«День матери — хороший повод поговорить о том, как меняется культура семейной заботы. Сегодня она проявляется по-разному: в совместном решении бытовых вопросов, внимании к интересам друг друга, возможности разделить обязанности или доверить часть задач профессионалам. При этом важно, чтобы помощь не воспринималась исключительно как способ освободить время от дел, — она дает возможность направить его на то, что действительно приносит удовольствие: общение с близкими, хобби, саморазвитие или отдых. Мы видим, что услуги специалистов становятся одним из инструментов организации повседневной жизни семьи. А главный результат такой помощи — возможность каждого члена семьи находить время и для общих планов, и для собственных интересов», — отмечает руководитель бизнес-направления «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услуг Александр Семочкин.