Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «А7» на уровне АА (ru). Прогноз: «стабильный».

Высокие показатели рейтинга отражают адекватный уровень бизнес-профиля, удовлетворительный риск-профиль и адекватную позицию по фондированию и ликвидности. Это означает, что вероятность получения компанией экстраординарной поддержки со стороны поддерживающего лица высокая.

«А7» учреждена в 2024 году и сегодня является головной организацией одноимённой группы компаний, структуры которой обеспечивают работу платёжной системы А7, созданной в целях содействия российским компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, в качественном и оперативном проведении международных расчётов в условиях внешних ограничений. Деятельность группы сопоставима с деятельностью расчётных небанковских кредитных организаций.

Оценка бизнес-профиля на уровне bbb определяется тем, что за достаточно короткое время компания стала одним из лидеров на рынке трансграничных расчётов за счёт быстрого и беспрепятственного перевода средств в интересах своих клиентов при очень низкой (относительно среднерыночного уровня) комиссии, что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Бренд платёжной системы А7 хорошо узнаваем, объём операций и клиентской базы растёт, деятельность является прибыльной при широком географическом охвате рынка.

Диверсификация доходов по направлениям бизнеса за 9 месяцев 2026 года оценивается как достаточно высокая. Качество управления — как удовлетворительное, а оценка стратегии учитывает подверженность рискам операционной среды.

Рентабельность капитала компании по итогам 2025 года и трех кварталов 2026-го превысила 20% и получила оценку «высокая».