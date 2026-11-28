На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») в Москве наградили победителей конкурса по искусственному интеллекту для детей и молодёжи AI Challenge, который в этом году объединил 16 тысяч школьников и студентов из 95 стран мира. Победителями стали 12 команд и 16 участников индивидуальных треков.

Больше половины конкурсантов — 9 тысяч человек — представляли Россию, ещё 7 тысяч — другие страны, включая Алжир, Бангладеш, Беларусь, Германию, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Непал, Нидерланды, Узбекистан, Францию и Эфиопию. В России наиболее активно участвовали школьники и студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Казани, Нижнего Новгорода и Уфы.

Задачи от технологических компаний

В конкурсе участники решали на выбор одну из десяти задач от крупнейших технологических компаний России — Сбера и компаний-участников Альянса в сфере искусственного интеллекта. Например, создавали ИИ-помощников для проверки домашних заданий по математике, учились находить ошибки в описаниях квартир и искать уязвимости в компьютерных программах. В индивидуальных треках участники решали задачи машинного обучения, а в командных разрабатывали прототипы продуктов на основе ИИ.

За время конкурса участники представили более 44 тысяч решений. Больше всего — по трём задачам: «Валидатор» от VK для автоматической оценки обоснованности жалоб пользователей; «3D Mesh Quality Control» от Sber AI по автоматическому выявлению дефектов в 3D-моделях для повышения качества данных, на которых обучаются современные ИИ-системы; «Оптимизация LLM-контекста для оценки медицинских протоколов» от Центра индустрии здоровья Сбербанка, направленной на повышение эффективности проверки медицинских документов на соответствие клиническим рекомендациям.

Статистика сезона

AI Challenge объединил участников разного возраста и уровня подготовки. Самому младшему победителю в этом году исполнилось всего 10 лет. В категории «Начинающие» девушек было вдвое больше, чем юношей. Они также составили большинство участников индивидуальных треков конкурса.

«Будущее искусственного интеллекта во многом зависит от того, какие возможности для развития талантов мы создаём уже сегодня. Именно поэтому Сбер совсестно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта проводит с 2021 года AI Challenge. Нам было важно создать международную площадку, где школьники и студенты могли бы работать над реальными задачами. Сегодня конкурс объединяет уже 16 тысяч участников из 95 стран. Уровень подготовки ребят растёт, и даже опытных экспертов крупнейших технологических компаний порой удивляют решения, которые предлагают школьники и студенты. Несомненно, среди сегодняшних участников AI Challenge есть будущие основатели технологических стартапов, ведущие исследователи и разработчики искусственного интеллекта. Мы уверены, что своими достижениями они будут способствовать технологическому развитию нашей страны», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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Впечатления финалистов

Участники конкурса поделились своими впечатлениями.

16-летняя Виктория Карпухина из Москвы, занявшая первое место в задаче от VK «Валидатор», начала изучать искусственный интеллект всего за несколько месяцев до конкурса.

«Раньше я занималась олимпиадной математикой, а искусственный интеллект начала изучать только весной этого года. Благодаря AI Challenge я смогла лучше понять, как создаются ИИ-решения для реальных задач бизнеса. Нужно было проводить исследования, проверять различные гипотезы. Особенно ценно было получить положительную обратную связь от экспертов VK. Конкурс помог мне поверить в свои силы. В дальнейшем я хотела бы заниматься наукой: либо развивать математический аппарат, который используется в искусственном интеллекте, либо непосредственно заниматься машинным обучением», — поделилась девушка.

Самый юный победитель AI Challenge 2026, 10-летний Максим Яшин из Барнаула, занявший третье место в задаче от «Ростелекома» «Цифровая приёмная», рассказал:

«Меня привлекла сложность задачи, а ещё возможность того, что моё решение может использоваться в реальной жизни. Благодаря конкурсу я познакомился с новыми методами разработки ИИ-моделей. В пятом классе у нас начнётся более углублённое изучение информатики, и я хотел бы рассказать одноклассникам, какие существуют модели искусственного интеллекта и как они работают. В будущем хочу стать веб-разработчиком, а в следующем году обязательно снова приму участие в AI Challenge, но уже хотел бы попробовать свои силы в командном треке».

11-летний Сиддхант Некхра из индийского города Бхопал, занявший первое место в той же задаче, также поделился впечатлениями от соревнования.

«AI Challenge, наверное, лучший конкурс по искусственному интеллекту, в котором я когда-либо участвовал. Особенно мне понравилось, что здесь можно сразу после загрузки решения увидеть свой результат и продолжить совершенствовать его. В Москве я впервые увидел снег, познакомился с новыми методами машинного обучения на выставке AI Journey и подружился с ребятами из России и Китая. В будущем я хочу стать специалистом по безопасности искусственного интеллекта. Моя мечта — разработать такую архитектуру ИИ, которая позволит ему давать достоверные ответы», — поделился он.

17-летний Кирилл Маханьков из Самары, команда которого заняла первое место в задаче от Центра индустрии здоровья Сбербанка «Оптимизация LLM-контекста для оценки медицинских протоколов», рассказал о своём подходе к её решению.

«Я решил подойти к задаче через изучение самой медицины: разобраться, как диагностируют заболевания, какие симптомы для них характерны. На основе полученных знаний я разработал собственный алгоритм. Мне нравится формат AI Challenge, когда у тебя есть достаточно времени подумать и попробовать разные подходы. Даже если в какой-то момент тебя обогнали, у тебя ещё есть время улучшить своё решение и догнать соперников. В будущем я хотел бы заниматься разработкой больших языковых моделей. Сбер — одна из компаний, в которых я хотел бы работать», — отметил Кирилл.

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Победители по категориям и направлениям

Участники конкурса соревновались в трёх категориях — в зависимости от возраста, уровня подготовки, навыков программирования и знаний в области машинного обучения.

В категории «Начинающие» участвовали школьники до 8-го класса включительно. Они решали задачи от «Ростелекома», Т-Банка и Т-Образования: разрабатывали систему для автоматической обработки обращений граждан и ИИ-помощника, способного проверять решения школьных задач по математике и находить ошибки.

Победители в направлении от «Ростелекома»: 1-е место — Сиддхант Некхра (Индия), 2-е место — Егор Кулаков (Верхняя Салда), 3-е место — Максим Яшин (Барнаул).

Победители в направлении от Т-Банка и Т-Образования: 1-е место — Абдурахман Гаджиев (Махачкала), 2-е место — Фёдор Стёпин (Москва).

Категория «Школьники» объединила учащихся до&nbs 1f40 p;11-го класса включительно. Они решали более сложные задачи как индивидуально, так и в командах.

В направлении от «ДОМ.РФ Технологии» победителями стали: 1-е место — Артём Дюкарев (Старый Оскол), 2-е место — Ярослав Хвощинский-Войтов (Нидерланды), 3-е место — Макар Растрепенин (Екатеринбург). Участникам нужно было научить ИИ распознавать площадь квартиры на изображении планировки и проверять, совпадает ли она с данными в объявлении.

В направлении от VK: 1-е место — Виктория Карпухина (Москва), 2-е место — Андрей Серховец (Санкт-Петербург), 3-е место — Егор Покроев (Екатеринбург). Участникам нужно было разработать модель машинного обучения, способную автоматически определять, какие жалобы пользователей на контент и действия других людей обоснованны, а какие нет. Это поможет модераторам цифровых платформ быстрее обрабатывать обращения.

В направлении от Центрального университета победителями стали: 1-е место — команда Алексея Колегова (Ижевск) и Ярослава Воропаева (Орёл), 2-е место — команда Егора Кулишова (Самара) и Марии Гордеевой (Москва), 3-е место — команда Алексея Матюшина (Москва) и Ярослава Матюнина (Москва). Участники разрабатывали алгоритм, способный восстанавливать целое изображение из перемешанных фрагментов.

В направлении от Центра индустрии здоровья Сбербанка: 1-е место — команда Кирилла Маханькова (Самара), Сергея Катцына (Новосибирск), Полины Качайкиной (Самара) и Евгения Лёвкина (Москва), 2-е место — команда Дмитрия Долматова (Москва), Елисея Алферова (Москва), Арсения Белянина (Москва) и Игоря Клековкина (Москва), 3-е место — команда Георгия Фещенко (Воронеж), Дарьи Трифоновой (Санкт-Петербург), Ярослава Букина (Электросталь) и Артёма Шикаева (Санкт-Петербург). Задача заключалась в разработке ИИ-решения, которое помогает проверять медицинские документы на соответствие клиническим рекомендациям, выбирая для анализа только нужную информацию.

Самые сложные задачи конкурса ждали участников категории «Студенты».

В направлении от Российского квантового центра победителями стали: 1-е место — Иракли Чикобава (Москва), 2-е место — Артём Хакимов (Москва). Участники разрабатывали модели машинного обучения, способные подбирать оптимальные параметры квантового алгоритма, чтобы ускорить вычисления.

В направлении от Sber AI: 1-е место — Кирилл Кореньков (Санкт-Петербург), 2-е место — Тагир Хайрутдинов (Москва), 3-е место — Владимир Собакарь (Челябинск). Участники разрабатывали систему для автоматического поиска дефектов в трёхмерных моделях, которые используются для обучения генеративного ИИ.

В направлении от Института AIRI победителями стали: 1-е место — команда Константина Кирьянова (Москва) и Андрея Котовщикова (Москва), 2-е место — команда Степана Коровайцева (Москва) и Сергея Хватова (Москва), 3-е место — команда Виталия Махонина (Сколково), Евгения Иванкина (Долгопрудный) и Ивана Киселёва (Иннополис). Участники создавали автономных ИИ-агентов, способных находить уязвимости в программном обеспечении и исправлять ошибки в коде без доступа к интернету.

В направлении от MWS AI и VisionLabs: 1-е место — команда Ильи Октабы (Курск), Андрея Волкова (Курск) и Артёма Грызунова (Курск), 2-е место — команда Даниила Окунева (Москва) и Константина Зорина (Москва), 3-е место — команда Вадима Василенко (Москва) и Ксении Шкулевой (Москва). Задача заключалась в разработке алгоритма, который умеет отличать настоящие изображения от подделок, созданных с помощью генеративного ИИ.

Организатором конкурса AI Challenge выступает Сбер, соорганизатором — Альянс в сфере искусственного интеллекта. Общий призовой фонд в 2026 году составил 15,6 млн рублей. Победители конкурса также получат возможность пройти отбор в российскую сборную для участия в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) в 2027 году. Участников к олимпиаде готовят эксперты Альянса в сфере искусственного интеллекта и Центрального университета, а отбор сборной проходит в СберУниверситете.