Компания «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) в партнёрстве с «Движением Первых» запустила новый медиапроект «Строители будущего». Проект посвящён современным строительным профессиям и цифровым технологиям, которые меняют работу специалистов отрасли.

«Цифровые инструменты уже стали частью повседневной работы в строительстве, но представления молодёжи об отрасли часто не совпадают с реальностью. С помощью проекта мы хотим показать, как технологии меняют стройку и делают жизнь людей комфортнее. Для молодых специалистов уже сегодня открывается много возможностей: разрабатывать цифровые решения, внедрять их в реальные проекты и видеть результат своей работы», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации группы Николай Козак.

Формат шоу и профориентация молодежи

В основе шоу — принцип «Обучение через наблюдение и соучастие», который объединяет документальное повествование и практико-ориентированный формат: ведущий знакомится с профессией, проходит основные этапы рабочего дня вместе с наставником и в завершение делится своими впечатлениями и выводами. В центре каждого выпуска — реальный сотрудник строительной компании, который знакомит зрителей со своими профессиональными задачами и показывает, как устроена его работа на практике.

«Проекты подобного формата помогают ребятам в их дальнейшей профориентации. Они не просто знакомят юношей и девушек с современными специальностями, а позволяют им увидеть себя в роли будущих строителей или геодезистов. Особенно ценно, что свои опыт и знания передают настоящие профессионалы своего дела. Мы высоко ценим партнёрство с компанией „ДОМ.РФ Технологии“ и надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь инвестиции в становление детей — это самый важный вклад в будущее нашей страны», — отметила руководитель департамента реализации проектов и мероприятий «Движения Первых» Ирина Кузнецова.

О чем расскажут выпуски первого сезона

Первый сезон состоит из трёх выпусков, каждый из которых рассказывает об отдельных профессиях и современных технологиях, применяемых в работе. Первый выпуск повествует о специалисте по строительному контролю: зрители узнают, как с помощью эндоскопического оборудования обследуют конструкции, а цифровые инструменты помогают фиксировать замечания и взаимодействовать с подрядчиками. Второй выпуск посвящён машинисту башенного крана и использованию дистанционного пульта управления техникой. В третьем зрители познакомятся с работой геодезиста и современными приборами для измерений и лазерного сканирования — электронным тахеометром и SLAM-сканером.

Медиапроект реализуется при участии «Движения Первых» в рамках сотрудничества в сфере профессиональной ориентации детей и молодёжи в строительной отрасли.

«Строительная отрасль меняется на наших глазах: цифровые технологии становятся частью повседневной работы специалистов — от управления техникой и геодезических измерений до контроля качества строительства. Мы развиваем решения на основе ТИМ, искусственного интеллекта и анализа данных, которые помогают компаниям эффективнее управлять проектами и строительными процессами. Для нас важно не только участвовать в этой трансформации, но и рассказывать о ней через такие образовательные проекты, повышающие престижность профессии. Именно эту задачу мы закладывали в основу шоу „Строители будущего“», — отметил генеральный директор ИТ-компании, входящей в группу Александр Лукьянов.

Партнёрами первого сезона проекта выступили девелоперские компании Level Group, «Галс-Девелопмент» и ФСК.