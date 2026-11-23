19 ноября в Москве назвали лауреатов IV Национальной премии «Бренд года в России — 2026». Торжественная церемония чествования победителей прошла в Демонстрационном зале ГУМа.

Лидеры и новаторы

В этом году подано рекордное количество заявок — свыше 750, а награду получили победители в более чем 100 номинациях в высшей и первой лигах.

Заветные статуэтки вручали члены Высшего Консультативного совета и Экспертного жюри премии, в награждении также участвовали руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций и союзов, представители федеральных СМИ, звёзды эстрады, деятели культуры и искусства.

«В четвертый раз проводя нашу премию, мы с радостью отмечаем заметный интерес со стороны российских компаний, — комментирует исполнительный директор Национальной премии „Бренд года в России — 2026“ Ольга Шмелёва. — В этом году в конкурсе участвовали и признанные лидеры рынка, и смелые новаторы, задающие новые тренды, а число поступивших заявок перевалило за 750».

По словам Шмелёвой, победа для лауреатов — это не только заслуженное признание и укрепление репутации, но и огромный стимул к развитию, инновациям и международным амбициям.

«Наличие такого числа сильных отечественных брендов повышает устойчивость экономики, создаёт рабочие места, стимулирует внедрение новых технологий и усиливает экспортный потенциал страны», — считает она.

Лауреатами премии «Бренд года в России — 2026» стали:

Лауреат АО «ОДК» Госкорпорации Ростех. Фото: пресс-центр премии «Бренд года в России 2026»

В высшей лиге:

1ЕА, «Азбука вкуса», АнвиМакс®, АО «Гознак», АРМЕД, ВинЛаб, ВодоходЪ. Пассажирский Порт, Галамарт, Где мои дети, Гольфстрим охранные системы, «Гравитон», ГРАНДШЕФ, Группа компаний «Моторика», ГУРМИКС, ДельтаЛизинг, ДКС, «Инфоурок», Корпоративный университет ТМК2U, Культура Вкуса Кейтеринг, Международная медицинская лаборатория Хеликс, Мицар, Мишка Топ, «Мнямс», Молодежный фестиваль «ТопФест», «Не Школа», Морской круизный лайнер Astoria Grande, НИТА-ФАРМ, НОНТОН, Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех, ОКЕ Твердосплавный инструмент, Онлайн-кампус НИУ ВШЭ, ПАО «Дорогобуж», Пинпрамиль, портал ПроДокторов, Пумори-энергия, Радио ЭНЕРДЖИ (NRG), Раптор, Компания РТК-ЦОД / ЦОД «Ковчег», Самарский завод медицинских изделий, Сбер, Сеть кинотеатров КАРО, СИМПРЕАЛ, «Синара-Девелопмент», Систэм Электрик (Systeme Electric), Старейшина®, Страховой Дом ВСК, ТМК, ТРИОФЛЕЙМ, Углече Поле, УШАСТЫЙ НЯНЬ, Федеральная сеть Академий хореографии «Синергия», «ФрутоНяня», Цвет Федеральный Оператор наружной рекламы, Центр Океанографии и Морской Биологии МОСКВАРИУМ, Спортивный портал «Чемпионат», Четыре Лапы, Шатура, Школа ЛЕТОВО, «Эксимер», Экспресс Успокоин, Alpine Floor, Ametis by Estima, ARAVIA Professional, AVGUST, AZIMUT Hotels, B.Well, Barinoff, Barry, BEST DINNER Vet Profi, bodo, BRAUS, Breaking Trends, Breesal, Camelion, CAT STEP, Churchill, Creative Kitchen, DDX Fitness, emi, F6, FERROPLAST MEDICAL, FOTON, Gardex, GiGwi, GLAMIXIE, GOOD Дом — Всё в дом, GREEN MAMA, Grizzly, HOBOT, iConText Group, INDIGO KIDS, INFORCE, KANZLER, Kioshi, KolaCollagen (КОЛАКОЛЛАГЕН), KRONPRINZ, LIFE, MIUZ Diamonds, Miyoumi, OMOIKIRI, ORMATEK, Penoterm, PlatSer Group, Plaza Garden Moscow WTC, PUNKT E, Ramili baby, REPTI-ZOO, Ridberg, Rivelato, Sибирская коллекция, Saby, SALINI, SIRIUS, Spets, STELS, SUNLIGHT, Super, TAKU, TAN HOUSE, TOMER, Triol, VERT, Vertex, WARMMET, Weissgauff.

Лауреат Систем Электрик. Фото: пресс-центр премии «Бренд года в России 2026»

В первой лиге:

19Lab onSkin, АРТВАКС, АСВП-ЛВ ООО «МВК по ВД», Братья Караваевы, ГУП «Волгофарм», Журнал "Богема"/"La Boheme" Magazine, Консалтинговое агентство «Метод», Мебельная фабрика «Анна», «Мел», НЕОТОК, Онлайн-журнал «Энергия+», ООО «Лаборатория Ай Ти», ПиКэтс Отель/PiCats Hotel, «Плати по всему миру», Платформа ИИ-видеоаналитики VizorLabs, Сеть салонов «Пальчики», СОЛНЦЕ МОСКВЫ, СТАХАНОВЕЦ, ТАГАТ, ТОК фабрика дизайнерской мебели, ХЕЛПИНВЕР, Хороша Ложка, Центр семейной медицины, Центр Творческого Развития Анжелики Агурбаш, CR CHARUS, DOGMA, ESSE, EVOKADO, EXPEL, Faceology, FARBITEX PROFI, FORESTcapital, HUG ME DOG, KROT, LA VIVION, Laxo CRM, Level Group, MARPOL, MESOMATRIX, Minger Med Spa, MiSight® 1 day от CooperVision, Miss Lora, «MUSICBOX», NARRAZIONE, NINO, OHANA MARKET, PLANTIC, RED SOLUTION, Redkey, Salton CleanTech, SAVITA, Shermadini House, Skinosophy, VEDOO, Wollmer, YOKUMI.

Анжелика Агурбаш. Фото: пресс-центр премии «Бренд года в России 2026»

Статуэтки в специальных номинациях получили:

Авито, Агентство цифровых и AI-трансформаций Articul, Братья Караваевы, ВИЖУ, ВсеИнструменты.ру, Где мои дети, ЕвроХим, Жара Медиа, ИНВИТРО, КАО «Азот», Команда Мечты, КОНТАКТОР, Королевская Оптика, М.Видео, Международная медицинская лаборатория Хеликс, ПСБ Банк, Сеть книжных магазинов «Буквоед», СИБУР, СИМПРЕАЛ, Собрано в саду, ТРЕСеммé, УНИФОН, AIF.RU, ANNEN, Brand Water, Camelion/PR-агентство «СкаутЪ», DDX Fitness, DEEP-кубик сна, DEMIAND, Dr.Aktiv, GastroSheff, Inwhite Medical, LAMM, LUSCAN, Melke, Melke Cool Colours, MINIDINO, MIUZ Diamonds, modi, NOBU, OMOIKIRI, RICH BREED, SAYDO, SINTEC, Smart Diamonds от ювелирной сети «585 Золотой», T2, TION, VERESK, X5, Yelli, YogaX2.

Лауреат ВИЖУ. Фото: пресс-центр премии «Бренд года в России — 2026»

Награду в специальной номинации «Личный бренд» получила Лариса Рубальская, а в номинации «Бренд-персона» отметили Наталью Королёву, Евгения Вольтова и Математика Андрея.

В этот вечер на одной сцене встретились признанные артисты и новое поколение исполнителей, а собравшиеся стали участниками большого праздника, наполненного гордостью за страну. Музыкальная часть создала атмосферу уюта и гастрономического удовольствия. Кроме того, гости мероприятия смогли поучаствовать в розыгрыше призов от партнёров конкурса и ушли домой с ценными подарками.

Национальная премия «Бренд года в России» четвертый год продолжает объединять компании, проекты и бренды, заслуживающие доверие и признание, создаёт пространство для ярких встреч, новых игроков индустрии и значимых событий страны.