Основательница Wildberries Татьяна Ким продолжает работать над стратегическим развитием группы RWB, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что генеральным директором ООО «Вайлдберриз» вместо Ким назначен Алексей Куликов. Он также руководит рекламным агентством «Диджико» и компанией «ВБ Инжиниринг».

Ким также больше не числится среди учредителей компании и утратила право представлять ее без доверенности.

16 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз ввел санкции против 145 физических и юридических лиц. В санкционный список вошла и Татьяна Ким.

В августе Ким также попала в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

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