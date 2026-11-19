«Роснефть» заняла пятое место в Energy Intelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings — ежегодном рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира. Она опередила другие российские компании и ряд мировых мейджоров, в том числе Chevron, Shell, TotalEnergies и BP.

Energy Intelligence — международное аналитическое агентство, издатель отраслевого еженедельника Petroleum Intelligence Weekly, которое более 30 лет составляет рейтинги крупнейших нефтегазовых компаний. Top 100 — единственный рейтинг, в котором эксперты сравнивают частные нефтяные компании с национальными. На участников рейтинга приходится 70–80% мировой нефтегазовой отрасли.

Место компании определяется по шести операционным показателям: запасам нефти и газа, добыче нефти и газа, мощностям первичной переработки нефти и продажам нефтепродуктов. Итоговая позиция складывается из мест, занятых по каждому из показателей. Рейтинг рассчитывается на основе данных за предыдущий год.

Также в первую пятерку вошли Saudi Aramco, Национальная иранская нефтяная компания (NIOC), Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и ExxonMobil. Всего в рейтинг включены семь российских компаний.

Высокая оценка «Роснефти» международными рейтинговыми агентствами, как отмечается в сообщении компании, подтверждает выбранный стратегический курс и устойчивость её бизнес-модели в условиях высокой волатильности мировых рынков и сложной геополитической обстановки.

Ранее крупнейшие российские и международные рейтинговые агентства также отмечали результаты компании в области устойчивого развития. В начале 2026 года международное агентство World Benchmarking Alliance (WBA) назвало ее лучшей российской нефтегазовой компанией в четырёх рейтингах, а агентство ISS включило компанию в группу лидеров экологического рейтинга. Российское агентство RAEX третий год подряд присвоило компании ESG-рейтинг «АА», а агентство «Да-стратегия» — рейтинг высшего уровня А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ».