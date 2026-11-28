В «ГигаЧате» появится возможность совершать покупки на популярных онлайн-площадках, причём не только Сбербанка. Об этом Forbes рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Антон Фролов.

ИИ-помощник будет подключаться к онлайн-площадкам через API и открытые агентные протоколы, такие как MCP. По словам Фролова, многие крупные игроки рынка уже готовы к совместным экспериментам, команда ведет переговоры с ними. Пользователи ИИ-помощника смогут искать и подбирать товары под разные задачи прямо в диалоге.

Новые возможности для бизнеса и прогнозы рынка

Для бизнеса ИИ-помощник станет новым каналом привлечения клиентов. Фролов отмечает, что ИИ постепенно заменяет поиск: его ответам пользователи доверяют больше, чем выдаче, перегруженной рекламой. Помощник приводит клиента, который уже готов купить. Выиграет и малый бизнес: под узкий запрос ИИ сможет найти нишевый онлайн-магазин, который раньше терялся на дальних страницах поиска.

Агентная коммерция быстро растёт. По оценкам Data Insight, к 2028–2029 годам на ИИ-агентов будет приходиться 2–4% продаж российского e-commerce (400–850 млрд рублей), а к 2030–2032 годам — 7–11%, или 2–3 трлн рублей.

Онлайн-шопингом Сбер ограничиваться не планирует: интеграции «ГигаЧата» появятся и в других сферах, от бронирования столиков в ресторанах и номеров в отелях до покупки билетов в кино.