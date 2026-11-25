ВТБ планирует нарастить портфель зарплатных клиентов на 500 тыс. человек — до 12 млн к концу 2027 года. По оценке экспертов, российский рынок зарплатных проектов в 2027 году сохранится на уровне текущего года — до 55 млн человек.

В этом году число организаций, которые выбрали банк в качестве основного зарплатного партнера, выросло более чем на 100 тыс., достигнув 470 тыс. предприятий и ведомств.

За год доля ВТБ на рынке зарплатных проектов выросла до 21%. Банк сохраняет лидирующие позиции в ключевых сегментах рынка: доля в федеральных бюджетных проектах и силовых ведомствах составляет порядка 40%, среди крупных государственных корпораций и коммерческих холдингов — выше 30%.

Потенциал роста и условия для участников программ

«Число участников зарплатных программ в России, по нашим оценкам, находится в пределах 54–55 млн человек. Потенциал дальнейшего роста связан прежде всего с привлечением тех, кто пока получает доход вне банковских зарплатных программ, например самозанятых, а также с развитием отношений с действующими клиентами», — прокомментировал заместитель руководителя Департамента розничных продаж банка Илья Ермаков.

Кредитная организация применяет гибкий подход к обслуживанию зарплатных клиентов с учетом специфики предприятий и потребностей сотрудников. В числе основных преимуществ — кешбэк рублями с выбором до 14 категорий в зависимости от уровня клиента, повышенные ставки по накопительным счетам и вкладам, специальные условия по кредитам и ипотеке, а также бесплатные платежи и переводы.