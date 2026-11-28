В Москве стартовал третий, заключительный день международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey — «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Его главная тема — Наука.

ИИ и сверхИИ

Научную программу открыли заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

Общий вектор дня задал А. Белевцев: «Мы будем говорить о том, чего мы ждём от искусственного интеллекта в 2027-м и в ближайшие годы. Будет работать основная площадка, а параллельно с ней — AIJ Deep Dive — отдельный трек, созданный специально для профессионалов ИИ-сообщества. Будет большая панельная дискуссия на тему о том, какие следующие горизонты в области искусственного интеллекта мы хотим достичь, что такое искусственный сверхинтеллект и когда он может появиться. Всё это будет происходить в диалоге наших ребят и гостей, которые к нам приехали».

Главное — скорость

Дмитрий Чернышенко приветствовал «любителей науки в ИИ и искусственного интеллекта в науке» и отметил, что рад «работать на разогреве у молодых учёных». Он также напомнил, что ранее выступавший на площадке AI Journey президент Владимир Путин обозначил общие ориентиры отрасли: ИИ должен работать на благо общества в первую очередь в сферах, напрямую связанных с жизнью каждого человека. Исходя из этого, по словам Д. Чернышенко, были выделены две фундаментальные задачи.

Первая: создание следующих поколений технологий искусственного интеллекта.

Вторая: как с помощью ИИ ускорить путь от гипотезы, научного открытия, до новой технологии.

Скорость, таким образом, была названа ключевым параметром, которое человечество хотело бы получить при помощи искусственного интеллекта.

В качестве примеров зампред правительства привёл исследования, проведённые командой Института органической химии им. Зелинского РАН. Если работать по старинке, они заняли бы не меньше 3,5 лет, а с применением ИИ — неделю. Такая скорость способна спасти много человеческих жизней, если применить её, скажем, при разработке лекарства от болезни Альцгеймера.

Другой пример: Сколковский институт науки и технологий с партнёрами занимался поиском металла для улучшения свойств барида вольфрама, потенциального сверхтвёрдого вещества, которое может быть использовано в самых разных сферах, включая технологии бурения. Недостающий элемент искали более полувека, пока ИИ, перебрав 375 тысяч вариантов расположения атомов, не определил: это тантал. Вся работа заняла несколько дней.

Что будет

Третий день «Путешествия в мир искусственного интеллекта» обещает быть жарким. На сессии «Ставка на интеллект: наука — ИИ» российские и зарубежные исследователи обсудят, как искусственный интеллект меняет работу учёных и какие научные открытия нужны для развития самого ИИ. В дискуссии примут участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Аджит Абрахам из индийского Университета Сай, Небойша Бачанин-Джакула из Университета Сингидунум, а также представители Сбера, Роскосмоса, Сколтеха, Института AIRI и Telkom Indonesia.

На сессии «NextGenAI: что определит следующее поколение ИИ» учёные и разработчики обсудят, как будут развиваться модели искусственного интеллекта.

На главной сцене AIJ Global генеральный директор Института AIRI Иван Оселедец расскажет, чего ждать от больших языковых моделей и ИИ-агентов в 2027 году. А Евгений Бурнаев из Сколтеха и Института AIRI объяснит, как с помощью ИИ-агентов проверять гипотезы и находить причинно-следственные связи в данных.

В заключительный день конференции наградят победителей международных соревнований по искусственному интеллекту AIJ Contest и AI Challenge. Вечером участники сессии «От суверенного ИИ — к ИИ-творцу, понимающему русскую душу» обсудят, как генеративные модели учитывают особенности русского языка и культуры. Завершится конференция вручением премии AI Creative Awards от АНО «Ленинка Арт» — за применение искусственного интеллекта в культуре и креативных индустриях.