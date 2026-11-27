В ходе открытия второго дня работы международной конференции AI Journey выступили первый заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

ИИ-2030

В своём выступлении Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что задачи по развитию искусственного интеллекта были поставлены президентом Владимиром Путиным. В частности, к 20330 году не менее 11,2 триллиона рублей совокупного прироста ВВП должно быть достигнуто за счёт использования технологий ИИ.

Современный уровень развития этих технологий, безусловно, позволяет это сделать. Стоимость использования моделей ИИ постоянно снижается. При этом рост бизнеса всё меньше зависит от количество задействованного в процессе персонала. Дмитрий Чернышенко, в частности, привёл в пример компанию из Казахстана, которая при обороте в 10 миллиардов долларов управляется всего двумя людьми. Днём ранее о ней рассказал на AI Journey президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сбер, российский лидер в этой области, при помощи технологий ИИ добился сокращения потребности в региональных менеджерах на две трети. Причём высвобождаемый персонал переучивают с профессий прошлого на профессии будущего.

«Ожидается взрывной рост ИИ-персонала, — добавил Дмитрий Чернышенко. — Это новый вид персонала, и бизнесу нужно будет учиться управлять ИИ-агентами. Это так же важно, как уметь управлять командой людей».

День бизнеса и БРИКС

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин анонсировал программу второго деня международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Это день «Бизнес», посвящённый проблемам непосредственного использования ИИ-агентов в производстве, торговле и других сферах бизнеса. Кстати, конференция проходит при поддержке Альянса в сфере ИИ, который возглавляет Александр Ведяхин.

В частности, в ходе второго дня старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологическое развитие» Андрей Белевцев представит ИИ-решения банка для бизнеса, а старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка Антон Фролов — новое поколение фундаментальных генеративных моделей.

На втором дне форума большая роль отводится спикерам из стран БРИКС+ 2026. В дискуссии примут участие Чжан Сяосян из China Unicom, Анкуш Сабхарвал из CoRover.ai и BharatGPT, Шри Сафитри из Telkom Indonesia и другие эксперты. Экс-руководитель направления ИИ-продуктов Tencent Ван Лэй расскажет, каких результатов компании могут добиться с помощью ИИ-агентов.

Деловой день завершится церемонией награждения лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ».