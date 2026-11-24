Онлайн-площадки ищут решения, которые помогают учитывать интересы продавцов и снижать их издержки. В рамках новой модели Авито Товары сделают размещение и просмотры объявлений бесплатными, а плату будут взимать только за контакт с покупателем — состоявшийся телефонный разговор или переписку.

Нововведения действуют в категориях «Кухни», «Дом», «Хозблок», «Бытовка», «Баня» и затрагивают пилотную группу профессиональных продавцов, которые ранее пользовались тарифом с оплатой за просмотры. С 1 декабря они будут оплачивать телефонные звонки покупателей, но только в том случае, если разговор действительно состоялся. Короткие звонки, сбросы и повторные звонки одного и того же покупателя по одному объявлению учитываться не будут.

Переписка в чате станет платной, если выполнено хотя бы одно из следующих условий: продавец и покупатель обменялись минимум тремя сообщениями, передали друг другу контакты, договорились о встрече или сообщили адрес, а также отправили ссылку, например, на сайт, каталог или фотографию.

Стоимость контакта будет зависеть от количества покупателей, которые позвонят или напишут продавцу. Если контактов нет, плата взиматься не будет, даже если объявление посмотрели тысячи раз. Актуальную стоимость каждого контакта можно узнать в личном кабинете на вкладке «Тариф». Информация о том, какие звонки и чаты оплачены и к каким объявлениям они относятся, доступна в разделе «Аналитика».

Для продавцов, вошедших в пилотную группу, тариф сменится автоматически, а подписка и аванс останутся прежними. Объявления в остальных категориях при переходе попадут в раздел «Неопубликованные» — их нужно будет опубликовать заново. Для этого достаточно открыть раздел «Мои объявления», перейти во вкладку «Неопубликованные», выбрать все объявления и нажать «Опубликовать». В этих категориях сохранится оплата за размещение. Если объявление уже оплачено, повторно вносить средства не потребуется.

Как уточнили в Авито, пилотный тариф будет действовать два месяца. За это время продавцы смогут оценить новую модель, а платформа — собрать обратную связь и проанализировать, насколько удобна такая схема. Если тариф покажет хорошие результаты, компания рассмотрит возможность сохранить его в этих категориях. Таким образом, отзывы участников пилота помогут определить, будет ли новая модель применяться в дальнейшем.