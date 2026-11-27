По инициативе бренда «Старый Мельник Из Бочонка Мягкое Безалкогольное» компании «Напитки Вместе» в Новосибирске изготовили гигантский березовый банный веник длиной пять метров — самый длинный в стране. Достижение официально зафиксировано в Книге рекордов России в категории «Наибольшая длина банного березового веника в России».

Проект стал частью коммуникационной платформы бренда, в основе которой — объединение людей и совместный досуг. Баня — одно из ключевых направлений этой платформы: она связывает позиционирование бренда с русским характером, традициями и ценностью живого общения. В ноябре, когда особенно актуальны восстановление сил и встречи с близкими, банный ритуал становится естественным контекстом для коммуникации. Пятиметровый «Царь-веник» превращает привычный атрибут отдыха в масштабный инфоповод, который помогает продукту выделиться в безалкогольной категории.

Фото: Максим Сысолятин

«Нам было важно не просто привлечь внимание масштабом, а предложить запоминающуюся идею, которая передает характер бренда. В основе проекта — банная традиция с ее открытостью и душевностью. Именно эти качества мы хотим закрепить в восприятии бренда», — отметил директор по бренд-маркетингу и маркетинговым коммуникациям компании «Напитки Вместе» Максим Попов.

Запаренный в чане с горячей водой пятиметровый «Царь-веник» отправился согревать Новосибирск: с внешнего подвеса вертолета он символически обдал сибирский город банным паром.

Выбор Новосибирска объединил творческую идею проекта и историю бренда: банная традиция стала символическим способом согреть сибирский город, где производят этот напиток. Пивоваренный завод компании-производителя работает здесь с 2003 года и является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.