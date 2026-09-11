400 миллионов на мечту. «Национальная Лотерея» отмечает четырёхлетие

Розыгрыш лотереи «Мечталлион», приуроченный ко дню рождения «Национальной Лотереи», состоится 13 сентября. В этом году бренду исполняется 4 года. Все выигрыши праздничного тиража будут увеличены вдвое, а суперприз составит более 400 млн рублей.

Как выглядит приз

Крупные суммы не всегда легко представить в привычных категориях. Одно дело — услышать о выигрыше миллионов рублей и совсем другое — понять, какие покупки сопоставимы с этими суммами. «Национальная Лотерея» сравнила размеры призов праздничного тиража лотереи «Мечталлион» с ценами на недвижимость, транспорт и другие товары в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске. В этих регионах уже появились 265 миллионеров, а крупнейшие выигрыши доходили до 35 млн рублей.

Не обязательно выигрывать миллионы, чтобы найти лотерейным выигрышам практическое применение. Например, 30 тысяч рублей — подходящий бюджет для приобретения робота-пылесоса. По ценам, представленным на онлайн-площадках для активного отдыха, такой выигрыш сопоставим со стоимостью базового горного велосипеда в Екатеринбурге, горных лыж в Красноярске, а в Нижнем Новгороде — комплекта оборудования для рыбалки.

Понятные примеры

Приз в размере 2 млн рублей, по информации федерального сервиса по покупке и аренде недвижимости, сопоставим с ценой небольшого загородного дома с участком в пригороде Нижнего Новгорода. В Екатеринбурге за эти деньги можно найти дачу с участком или купить квадроцикл, а в Красноярске приобрести дачу в СНТ или, по данным сайтов по продаже водно-моторной техники, шестиметровый катер для рыбалки.

Сумма сопоставимая с выигрышем 6 млн рублей открывает уже другие возможности. По данным сервисов недвижимости, на вторичном рынке Нижнего Новгорода на эту сумму можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 35–50 кв. м, а в отдалённых районах — трёхкомнатную квартиру площадью 50–65 кв. м. На первичном рынке за аналогичную цену реально найти однокомнатную квартиру площадью около 30 кв. м.

По информации площадок по покупке и аренде недвижимости, в Екатеринбурге на 6 млн рублей можно стать владельцем двухкомнатной квартиры площадью 40–60 кв. м, а в более удалённых районах — трёхкомнатной квартиры площадью до 90 кв. м. На первичном рынке столько стоит однокомнатная квартира площадью 35–50 кв. м или студия размером 25–30 кв. м, в зависимости от расположения и сроков сдачи дома.

В Красноярске за 6 млн рублей можно приобрести двухкомнатную квартиру размером до 50 кв. м на вторичном рынке. На первичном рынке эта сумма сопоставима с ценой однокомнатной квартиры площадью 30–40 кв. м. Сведения подтверждают агрегаторы по продаже недвижимости.

Мечты и планы

Совсем другой масштаб возможностей открывает сумма сопоставимая с суперпризом — более 400 млн рублей. После уплаты налога эта сумма сопоставима со стоимостью сразу нескольких десятков квартир. В Нижнем Новгороде она сопоставима со стоимостью 62 квартир по 4,9 млн рублей, а в Екатеринбурге и Красноярске — 62 квартир по 5 млн рублей. Даже после такой условной покупки останется ещё около 4 млн рублей на ремонт и приобретение мебели.

Для этих регионов крупные лотерейные выигрыши — это уже закономерность: за 4 года в Нижегородской области благодаря «Национальной Лотерее» появилось 60 миллионеров, в Свердловской области — 127, в Красноярском крае — 78.

«Праздничный тираж нашей флагманской лотереи „Мечталлион“ — это ещё один повод напомнить, что за суммами выигрышей стоят мечты и планы участников розыгрышей. Для кого-то это собственный дом, для кого-то путешествие, крупная покупка или возможность помочь близким. В день рождения „Национальной Лотереи“ мы хотим подарить участникам больше возможностей для большой удачи и осуществления мечты», — отметили в пресс-службе «Национальная Лотерея».

Праздничный тираж «Мечталлион» состоится уже в это воскресенье, 13 сентября, в эфире одноимённого шоу на Первом канале в 09:30 по местному времени.

О лотереях:

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 19 («Мечталлион»), тираж № 209 (дата розыгрыша 13.09.2026), срок проведения лотереи — до 01.07.2041. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

Фраза «Все выигрыши праздничного тиража будут увеличены вдвое, а суперприз составит более 400 млн рублей» означают, что в лотерее «Мечталлион» размеры фиксированных выигрышей в категориях 2–11, а также размер минимального гарантированного суперприза в категории 1 в тираже № 209 (дата 13.09.2026) в 2 раза больше по отношению к соответствующим параметрам тиража № 208 (дата 06.09.2026).

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