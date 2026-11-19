В апреле 2026 года Национальная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» назвала победителей 29-го сезона. В число лауреатов вошли проекты Т-Банка, Авито, 2ГИС, Ozon Tech и других крупных компаний. Теперь премия готовится отметить 30-летие и приглашает участников представить свои работы в юбилейном сезоне. Приём заявок открыт до 15 февраля 2027 года.

Победители прошлого сезона

В прошлом сезоне в шорт-лист «Серебряного Лучника» вошли 136 проектов в 20 номинациях. Победители представили самые разные коммуникационные решения: от использования искусственного интеллекта до социальных инициатив и продвижения культурных проектов.

Так, Т-Банк получил награду за проект «Позвони Деду Морозу», в котором искусственный интеллект помог создать новогоднее волшебство. Авито отметили за коммуникационную кампанию, посвященную новому позиционированию бренда и его социальной миссии, а 2ГИС — за запуск таймеров сигналов светофоров в навигаторе. Наградами также отмечены благотворительный проект «Незабываемые напоминания» организации «Деменция.нет» и Realweb и всероссийская экологическая акция «Вода России».

В персональных номинациях награды получили директор Департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова и Владимир Познер, признанный «Персоной года».

Итоги 29-го сезона показали, насколько разнообразными стали современные коммуникации. Компании используют новые технологии, ищут нестандартные способы взаимодействия с аудиторией и обращаются к значимым общественным темам. Эти изменения нашли отражение и в конкурсной программе следующего сезона.

30 лет в индустрии коммуникаций

В 2027 году «Серебряному Лучнику» исполнится 30 лет. За три десятилетия премия стала одной из главных профессиональных площадок для оценки коммуникационных проектов в России. В разные годы её наградами были отмечены Юрий Лужков, Герман Греф, Сергей Шойгу, Ясен Засурский, Михаил Куснирович, Вячеслав Фетисов, Шамиль Тарпищев, Ольга Свиблова, Михаил Швыдкой и многие другие.

К юбилею организаторы расширили конкурсную программу, чтобы учитывать новые направления и задачи коммуникационной отрасли.

Новые номинации юбилейного сезона

В частности, маркетинговые коммуникации разделены на развитие бренда и продвижение продуктов и услуг. Самостоятельными направлениями стали «Цифровые коммуникации» и «Инновации в коммуникациях». Номинация, объединявшая образовательные и просветительские проекты, разделена на два направления: «Просветительские проекты и популяризация науки» и «Образовательные проекты и развитие компетенций».

В конкурсную программу добавлена номинация «Креативные коммуникационные проекты с ограниченным бюджетом» для команд, которые смогли добиться заметных результатов благодаря оригинальной идее при небольших ресурсах. Также выделено направление «Коммуникации с амбассадорами и сообществами». Кроме того, в конкурсную программу вернулись «Антикризисные коммуникации».

«Тридцать лет назад никто не мог представить, какой станет российская индустрия коммуникаций. За эти годы мы пережили немало кризисов, радовались общим победам и сохраняли надежду на лучшее даже в самые сложные для рынка периоды. „Серебряный Лучник“ — это общественная организация, в работе которой участвует весь рынок, и мы благодарны всем, кто на протяжении этих лет доверял нам свои работы, участвовал в их оценке, спорил, предлагал новое и помогал премии развиваться. Трудно предсказать, какой будет наша профессия через десять или двадцать лет, но ее будущее зависит от людей, которые работают в ней сегодня, и нам предстоит создавать его вместе», — отметил организатор Национальной премии «Серебряный Лучник» Яков Миневич.

Работы участников оценивают более 150 экспертов и членов жюри — представители ведущих компаний и признанные специалисты коммуникационной отрасли. Победа в премии даёт проектам профессиональное признание, а результаты конкурса учитываются в отраслевых рейтингах. Лучшие работы также публикуются в ежегодном сборнике «50 лучших проектов», который знакомит читателей с наиболее интересными примерами российской коммуникационной практики.

Приём заявок на 30-й сезон «Серебряного Лучника» продлится до 15 февраля 2027 года.

На правах рекламы

16+