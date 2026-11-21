Снижение стоимости биткоина до 55 тысяч долларов зафиксировано в субботу впервые за два года

Согласно данным торгов, в период с 6:25 до 7:10 биткоин подешевел с 58,3 тыс. долларов до 55,7 тыс. долларов, к 9:10 – до 55,6 тыс. долларов.

По информации криптовалютной биржи Binance, в ходе торгов 21 ноября цена биткоина опускалась до 55,13 тыс. долларов.

Согласно сведениям Bloomberg, в субботу стоимость биткоина достигла самого низкого уровня с сентября 2024 года.

Напомним, в конце октября курс биткоина обвалился на фоне сообщений о кибератаке на одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж Binance.

Финансовый аналитик Михаил Беляев в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что крах биржи Binance показал надутую цену криптовалют.