В современном социальном бизнесе разные направления всё чаще переплетаются, усиливая общий эффект. Одно дополняет другое, и польза становится комплексной.

Как это работает на практике, корреспондент aif.ru увидел в Тамбовской области благодаря фонду региональных социальных программ «Наше будущее», который организовал пресс-тур.

Ноябрьское чудо

Инклюзивная театральная школа «Золотой ключик» работает в Котовске уже более 5 лет. Здесь готовят театральные постановки и юмористические шоу, в репертуаре — несколько спектаклей ежегодно. В школе занимаются 60 детей, почти половина из которых — с особенностями развития. Проект основала Ольга Алексеева. Идея родилась из личного опыта: мама заметила, как творчество помогает её собственному ребёнку, и захотела дать такую возможность другим ребятишкам.

«В театре дети с особенностями развития могут раскрыть свои способности, найти друзей и почувствовать себя частью коллектива. Для ребят без особенностей развития этот опыт не менее важен: они учатся понимать и поддерживать друг друга, становятся внимательнее и терпимее к окружающим», — рассказала она.

Для журналистов труппа приготовила сюрприз — генеральную репетицию новой программы. Когда мы вошли в зал, эмоции у юных артистов были разными: некоторые заметно волновались, завидев гостей, а другие, наоборот, приветливо улыбались. Ольга скомандовала: «Готовимся!» И ребята скрылись за красным занавесом. Сама она встала возле сцены, чтобы помогать им жестами и подпевать.

Когда заиграла музыка и шторы раздвинулись, вышел весь коллектив. Каждый старался попадать в такт и повторять движения, а если забывал последовательность, то смотрел на товарищей или на Ольгу и тут же подхватывал нужный жест. Сначала показали несколько танцевальных номеров. При всей разнице характеров и темпов ребята действовали слаженно, интуитивно ловя единый ритм выступления. Затем прозвучали песни, а завершила программу небольшая сценка: забавная история про водителя такси и пассажира, которые ожидают друг от друга подвоха.

В финале Ольга произнесла: «На нашей сцене периодически случаются чудеса». И тут из-за кулис вылетела большая бабочка. Она несколько раз прокружилась над юными артистами и скрылась из виду. Настоящее чудо посреди ноября!

На языке творчества

Следующая точка маршрута — арт-студия «НЕ_ГЛИНКА». Её основала мама двоих детей и бывший HR-специалист Ольга Быкова. Керамикой она увлеклась в декрете и возвращаться на прежнюю работу не захотела. Окончила Академию керамики в Санкт-Петербурге и в 2023 году открыла студию. Сюда приходят семьи, пары, школьные группы. Около 7 % гостей составляют дети с особенностями развития.

На многочисленных полках в помещении теснятся тарелки с забавными и философскими рисунками, чашки всех форм и размеров, кувшины, вазы, графины и фигурные блюдца (одно, например, треугольное — под кусок пиццы). В центре — длинный стол с инвентарём для работы с глиной. Двое детей с нарушениями слуха лепят тарелочки. Наставник показывает им, как правильно раскатать пласт, убрать пузырьки воздуха, чтобы изделие не треснуло при обжиге, как сгладить углы и задать нужную глубину. А дальше — полёт фантазии, ведь красками можно нарисовать на глине всё, что хочется.

«Занятия керамикой помогают взрослым отвлечься от рабочих задач, снять напряжение и отдохнуть от гаджетов. Для детей же работа с глиной — это возможность развивать мелкую моторику и учиться сосредоточиваться», — говорит Ольга.

Первые шаги в профессии

Ещё один проект, совмещающий творчество и образование — «Первая детская школа телевидения и эстрады». Уже седьмой год с детьми здесь занимаются практикующие специалисты: артисты, журналисты и ведущие.

Программа охватывает тележурналистику, актёрское мастерство, танцы, вокал и изобразительное искусство. Обучение подкрепляется практикой: ребята снимают клипы и репортажи, участвуют в спектаклях и фильмах, ведут концерты и берут интервью.

«Кто-то из ребят приходит в наш проект, чтобы почувствовать себя увереннее, стать заметнее, научиться выражать свои мысли и убеждать. А для кого-то занятия — это первые шаги в профессии. Некоторые наши выпускники продолжили обучение актёрскому мастерству и тележурналистике в вузах», — поделилась соосновательница школы Алёна Середа.

Одна из особенностей проекта — обучение в условиях, приближенных к реальной творческой практике. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Поддержка соцбизнеса

«Социальные компании заботятся не только о своём доходе, но и меняют наш регион в лучшую сторону, — рассказала заместитель главы Тамбовской области Наталия Макаревич. — В регионе действует широкий спектр мер их поддержки. Это налоговые льготы, выделенные в виде преференций по УСН, микрокредитные продукты государственного Фонда содействия по кредитованию, образовательные программы, имущественная поддержка на базе бизнес-инкубатора. В сентябре мы запустили новый инструмент — бесплатное размещение рекламы социальных предпринимателей на цифровых экранах».

Поддержку социальным предпринимателям оказывает не только государство, но и частные фонды, в том числе «Наше будущее». Он провёл конкурс «Вектор добра», победители которого получили денежные призы на развитие своих проектов. Кроме финансовой помощи, фонд содействует бизнесу и в других форматах — организует обучение, помогает с продвижением товаров и услуг, обеспечивает информационное сопровождение.

«В Тамбовской области много интересных проектов. Одно из самых популярных направлений — дополнительное образование для детей и взрослых. Школы и студии обучают в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья. Также компании работают в медицине, производстве, спорте и других областях», — перечислила директор Регионального центра управления и культуры Елена Степанова.

А вообще, в Тамбовской области работают 138 социальных предприятий. На дополнительном образовании сосредоточены порядка 22 % из них. Но развиваются и другие сегменты — реабилитации, производства. Проекты этих направлений помогают людям с ограниченными возможностями здоровья чувствовать уверенность в своих силах.

По индивидуальным заказам

В компании «Райдер» Артёма Мелехова лёгкие активные кресла-коляски из авиационного алюминия собирают под параметры конкретного человека. Мастерская встретила нас рабочим уютом и ровным гулом фрезерных станков, обрабатывающих детали. От пола до потолка здесь протянулись стеллажи с заготовками для сборок, на всех плоских поверхностях, куда ни посмотришь, лежат инструменты.

Проект начался с личной истории: в 25 лет Артём получил тяжёлую травму позвоночника, но от активного образа жизни не отказался — путешествовал, участвовал в спортивных мероприятиях. Громоздкая коляска занимала много места в машине и была неудобной. Тогда он задумался, как сделать её складной и многофункциональной. А после понял, что такая задача актуальна для многих.

Среди заказчиков Артёма — победительница кубка России по спортивным танцам на колясках Наталия Чепурнова. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

«В 2026 году мы изготовили более 20 индивидуальных колясок. Сейчас перешли к серийному производству и планируем наращивать выпуск. Хотим производить сами и побольше комплектующих: пока около 15 % их закупаем. Моя цель — создавать лучшие в мире кресла-коляски, которые станут продолжением тела и дадут человеку больше свободы и возможностей», — рассказал Артём.

Всесторонняя поддержка

Медицинскому центру «Здоровый ребёнок» — 22 года. Сеть выросла до 40 филиалов, включая Тамбов. Здесь выстраивают индивидуальный маршрут поддержки для каждого ребёнка, в том числе для детей с особенностями развития.

С ними работают педиатры и узкие специалисты — неврологи, кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринологи. На базе центра действует Центр нейропсихологии и развития речи. В тамбовском филиале к работе подключаются логопеды-дефектологи, нейропсихологи, специалисты по ЛФК и нейрогимнастике.

«Одна из распространённых проблем, с которой к нам обращаются родители, — задержка речевого развития у детей. Наша задача — помочь ребёнку заговорить и в дальнейшем пойти в школу, обычную или коррекционную, в зависимости от особенностей его развития», — отметила руководитель группы компаний «Здоровый ребёнок» Екатерина Шилова.

В центре также используют методы биоакустической коррекции, которые активизируют процессы нейропластичности. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Поэтапное восстановление

Центр «Аксон» Любови Черемисиной — многопрофильная площадка для восстановления здоровья после болезней и травм. Его открыли в 2017 году при участии врача-реабилитолога Андрея Попова. Сюда обращаются пациенты с последствиями инсульта, спинальных травм, переломов и после операций.

На 600 квадратных метрах разместились залы кинезотерапии, механотерапии и физиотерапии, а также массажные кабинеты — всё, что необходимо, чтобы проходить восстановление шаг за шагом. Важный скачок в развитии центра случился в прошлом году, когда на его базе заработало предприятие «Протез 68», где создают индивидуальные протезы рук и ног.

«За время работы центра реабилитацию у нас прошли более 15 тысяч человек, в том числе люди с инвалидностью, пенсионеры и участники СВО, для которых реабилитация проводится бесплатно. Пациенты приезжают на занятия, а затем возвращаются домой», — рассказала Черемисина.

Благодаря сотрудничеству с «Протез-68» в центре удалось сформировать единую систему помощи людям с ампутациями. Фото: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Вдохновлять и вдохновляться

Тамбовский предприниматель Андрей Прохоренко занимается созданием адаптивной одежды. Основной фокус — на поставках комплектов для ветеранов СВО. Кроме того, его предприятие производит ступени, стулья, подъёмники для колясок и другие элементы безбарьерной среды.

«У каждого предприятия своя история и своя задача. Они помогают детям развивать способности, взрослым — восстанавливаться после болезней и травм, людям с инвалидностью — становиться самостоятельнее. За каждым проектом — конкретные потребности жителей региона», — отметила директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Она считает, что рассказывать о работе социальных предприятий очень важно, потому что их опыт может вдохновить других людей открыть своё дело с социальной миссией. «Чем больше будет таких компаний, тем больше возможностей появится у жителей и тем заметнее будет меняться жизнь в регионах», — добавила Зверева.