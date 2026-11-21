21 ноября в России отмечает День бухгалтера. В эпоху искусственного интеллекта бухгалтеров нередко называют представителями профессии «из прошлого»: алгоритмы уже умеют распознавать счета, сверять документы и формировать отчетность. Однако на практике ИИ не заменяет специалиста — он меняет его роль. Чем больше рутины берут на себя цифровые системы, тем ценнее становятся люди, которые понимают экономику предприятия, умеют проверить данные, заметить ошибку и принять ответственное решение. Именно поэтому профессия бухгалтера остается востребованной: московские колледжи готовят современных специалистов, которые уже во время учебы осваивают цифровые сервисы и инструменты искусственного интеллекта, решают реальные задачи работодателя.

Фото: п ресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Где учиться на бухгалтера

Освоить востребованное направление можно в семи московских колледжах: Московском колледже бизнес-технологий, Московском образовательном комплексе «ЗАПАД», Колледже индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, Колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, Московском технологическом колледже имени И.А. Лихачева, Финансовом колледже № 35 и Политехническом колледже № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина.

Сегодня по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» в столичных колледжах учатся более 2000 студентов. Они осваивают цифровые финансы, электронный документооборот, современные учетные системы и инструменты искусственного интеллекта.

Фото: п ресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Партнеры-работодатели, среди которых много крупных компаний, не только принимают молодежь на практику, но и помогают обновлять образовательные программы, участвуют в оснащении лабораторий и мастерских.

Студенты пробуют себя в роли бухгалтеров, специалистов по финансовому учету и экономистов — и нередко получают приглашение на работу еще до окончания учебы.

Гарантия...

Мария Буденная, студентка третьего курса Московского колледжа бизнес-технологий, прошла практику в школе № 2090 имени Л.Х. Паперника еще на втором курсе. Она отлично справлялась с задачами, и руководство предложило ей остаться в школе в качестве штатного сотрудника. Сегодня Мария совмещает учебу с работой экономистом: ведет договоры допобразования, учет обучающихся, табели посещаемости, заявления на перерасчеты.

Фото: п ресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

«Профессия бухгалтера — это гарантия занятости, стабильность и карьерный рост. Я пришла в колледж, потому что хотела стать самостоятельной, поскорее начать работать и зарабатывать. Выбрала бухучет, потому что мне нравится работать с документацией и цифрами. С первого курса у нас было много практики: мы узнавали, как выглядит настоящий счет-фактура, как завести карточку сотрудника в 1С, как работать с кассовой книгой и первичной документацией. В ближайших планах — окончить колледж с красным дипломом, а в будущем дорасти до главного бухгалтера, — рассказывает Мария. — Я уверена, что моя профессия незаменима, Я не боюсь искусственного интеллекта: для меня это просто удобный помощник, который беретна себя скучную рутину. У любой программы бывают сбои и нет никакой гарантии, что она всё посчитала правильно, а в бухгалтерии и экономике любая ошибка стоит очень дорого — это штрафы и реальные деньги. К тому же в нашей работе полно нестандартных ситуаций, а законодательство постоянно меняется. Поэтому перепроверять всё и отвечать за цифры по-прежнему будет человек».

Фото: п ресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

...и стратегия

Мария Сидякина, студентка третьего курса Колледжа современных технологий имени М.Ф. Панова, выбрала профессию по примеру мамы — начальника экономического отдела.

На втором курсе Мария проходила практику в качестве бухгалтера в строительной компании. Она освоила специфику учета в отрасли, самостоятельно подготовила несколько актов сверки с подрядчиками и помогла навести порядок в архиве первичной документации. За внимательность и уверенную работу девушке предложили официальное трудоустройство.

«Для меня бухгалтерия — не пыльные папки, а чистая стратегия. Здесь быстрый карьерный лифт, постоянное движение, живое общение с компаниями, крутой нетворкинг и работа в десятках разных сервисов. Профессия никогда не даст заскучать: новые валюты, нестандартные ситуации и документы. В колледже преподают так, что на парах сразу чувствуешь себя в реальном офисе», — считает Мария.

Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

От практики — к работе

Валерия Агапова, выпускница 2026 года Финансового колледжа № 35, начала работать еще во время обучения. С первого по третий курс она проходила практику в «Дирекции заказчика жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ВАО».

Полученный опыт помог ей сформировать сильное портфолио. В конце третьего курса резюме Валерии заинтересовало централизованную бухгалтерию Департамента спорта Москвы.

«На практике в колледже нас не просто учили сводить дебет с кредитом и заполнять формы отчетности, а погружали в логику бюджетного процесса и учили видеть за каждой цифрой живого человека и реальную городскую задачу. Когда я пришла в Департамент спорта, мне не пришлось тратить время на раскачку: я уже знала, как работает 1С и как формируется цепочка документов от заявки до оплаты», — делится Валерия.