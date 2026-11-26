Фонд «Наше будущее» и его банковский партнёр запустили программу «Финансовый импульс». Она предусматривает льготные кредиты, помогает соцбизнесу становиться устойчивее и дополняет действующую систему поддержки предпринимателей, организованную фондом.

Социальный бизнес фокусируется одновременно на двух задачах: приносить пользу обществу и строить крепкую экономическую модель. Какой-то одной первоначальной помощи здесь недостаточно — поддержка необходима предпринимателю на всех стадиях развития проекта. Так, на старте важно помочь убедиться, насколько идея реалистична и востребована, затем — продумать, как её масштабировать, и при этом регулярно сверяться с главным критерием: действительно ли проект делает жизнь людей лучше.

Последовательная помощь

В этом пути социальным предпринимателям помогает фонд «Наше будущее». Его образовательные программы позволяют грамотно выстроить бизнес-модель и объективно оценить спрос на продукт или услугу. Однако даже самой продуманной идеи мало без ресурсов для её воплощения — чтобы закупить оборудование, арендовать или открыть новое помещение, нужны средства. Программа «Финансовый импульс», которую запустили фонд и его банковский партнёр, дополнила действующую систему поддержки предпринимателей и дала им доступ к необходимым инструментам для развития. Совместный проект представили в мае этого года на фестивале «Импульс добра».

У Фонда уже работают образовательные программы на базе Лаборатории социального предпринимательства. Так, в Школе социального предпринимательства можно бесплатно освоить главные навыки: разобраться в потребностях аудитории, научиться продвигать проект и грамотно его оформлять. Программа «СПектр» позволяет предпринимателям структурировать уже имеющийся опыт и уверенно презентовать его на профессиональных площадках. А программа «Финансовый импульс» даёт возможность получить льготное финансирование для решения текущих задач и развития проекта, органично дополняя обучающую систему.

Воспользоваться программой могут ИП и ООО, у которых есть официальный статус социального предприятия в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За промежуток с мая по октябрь это сделали предприниматели из 50 регионов. Более 75% кредитов оформлено для развития детского образования, спорта и доступных медицинских услуг.

Улучшить проект

Финансирование можно использовать для разных целей: пополнить оборотный капитал, закупить оборудование, провести ремонт, открыть новые площадки, выполнить обязательства по контрактам, внедрить цифровые решения или усилить продвижение. Например, социальный предприниматель Юлия Стыцюн из Петрозаводска благодаря программе расширила своё дело. В её студии «Хороший фитнес» клиенты не раз говорили, что хотели бы заниматься поближе к дому. Чтобы запустить вторую точку, нужны были деньги — на аренду помещения, покупку инвентаря и рекламную кампанию. С поддержкой программы предпринимательница открыла филиал, куда уже ходят посетители.

«Доступный кредит имеет смысл, когда предприниматель понимает, за счёт чего вложения окупятся и как он будет возвращать средства. Поэтому финансовая поддержка должна сочетаться с работой над бизнес-моделью: оценкой спроса, расходов и будущей выручки. Задача фонда — помочь предпринимателю подготовить обоснованный план развития, задача банковского партнёра — оценить возможность финансирования. Для социального бизнеса это особенно важно: расширяя проект, нужно сохранить и его устойчивость, и доступность услуг для людей», — подчеркнула директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Программа заинтересовала и предпринимателей, которые пока не включены в реестр. С момента запуска они направили свыше 300 обращений на горячую линию банковского партнёра. Запрос показывает, насколько важны понятные разъяснения о критериях социального предприятия и возможностях, которые открываются благодаря официальному статусу.

Планы на будущее

В следующем году развитие программы предполагает более тесную работу с региональными центрами «Мой бизнес» и центрами инноваций социальной сферы. Среди намеченных задач — адресное информирование предпринимателей и создание единого порядка сопровождения: от проверки соответствия критериям социального предприятия и консультации до включения в реестр и обращения за поддержкой. Промежуточные результаты этой работы собираются подвести в марте.

В фонде считают, что расширению программы могло бы способствовать взаимодействие с профильными государственными ведомствами, отраслевыми и деловыми объединениями. Информирование через их площадки и обсуждение опыта участников помогли бы большему числу предпринимателей узнать о доступной поддержке, а организаторам программы — учитывать запросы бизнеса из разных регионов.

Так финансовый инструмент должен стать частью последовательной помощи предпринимателю на разных этапах развития его проекта.