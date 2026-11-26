Конкуренция с Азией за поставки СПГ будет поддерживать высокие цены на газ в Европе зимой, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«Даже если зима будет не самой морозной, европейцы выйдут к весне с опустошенными газохранилищами», — спрогнозировал эксперт.

Юшков пояснил, что компании предпочитают расходовать газ, закупленный летом по более низким ценам, вместо приобретения дорогого топлива на текущем рынке. Однако по мере сокращения запасов уменьшаются и возможности суточного отбора из хранилищ. При морозах в конце зимы возрастёт зависимость от импорта.

По оценке аналитика, дорогой газ снижает конкурентоспособность европейской промышленности. Предприятиям становится сложнее продавать продукцию на мировом рынке, что может приводить к сокращению производства и потребления топлива.