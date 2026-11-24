В возрасте 35 лет умерла участница американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» на телеканале TLC Шейла Мангубат. Печальную новость обнародовал в Instagram* ее бывший возлюбленный и партнер по шоу Дэвид Денджерфилд.

«С тяжелым сердцем сообщаю новость, полученную от семьи Шейлы: в субботу (21 ноября) на Филиппинах она умерла. Я чувствую себя совершенно опустошенным и до сих пор пытаюсь осознать эту утрату», - написал Денджерфилд в своем посте.

Подписчиков он также призвал вознести молитвы о ней и о ее родных. При этом причина смерти названа не была.

Познакомились Денджерфилд и Мангубат в 2021 году — в Facebook*-группе для глухих, которые ищут пару. Отношения пары были на расстоянии: Денджерфилд проживал в США, Мангубат — на Филиппинах. Позднее они объявили о помолвке, а их историю показали в 2023 году в шестом сезоне передачи «Виза невесты. Виза жениха». В октябре 2025 года пара рассталась.

Ранее сообщалось, что боровшуюся с раком 4-й стадии звезду реалити-шоу не смогли спасти.

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