Желание обрести красивые ягодицы обернулось для 33-летней женщины смертью, сообщает Mirror.

Жительница Великобритании Элис Уэбб согласилась на бразильскую подтяжку, которую ей провели в доме подруги. Во время процедуры женщине вводили в ягодицы гиалуроновую кислоту, и в этот момент она потеряла сознание.

Элис доставили в больницу, где врачи пытались реанимировать пациентку, но спасти ее не удалось — через несколько часов она скончалась.

Позже экспертиза показала, что в жировой ткани и мышцах, а также в легких, головном мозге, сердце, щитовидной железе и почках погибшей находилась гиалуроновая кислота. Специалист предположил, что при введении кислоты был поврежден кровеносный сосуд, из-за чего вещество попало в кровоток и распространилось по организму. Но найти место повреждения не удалось.

Расследование гибели женщины продолжается.