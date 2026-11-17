Голландский суд отправил 33-летнего жителя Нидерландов за решётку на 12 лет, его признали виновным в расправе над собственным отцом. Чтобы скрыть содеянное, преступник разрезал труп на 238 фрагментов, которые затем уложил в два морозильных агрегата и арендованный контейнер для хранения вещей. Об этом информирует издание Nos. Найти останки удалось только через несколько лет.

По данным СМИ, 66-летний Альберт исчез в феврале 2021 года. Его сын Теймен уверял сотрудников полиции, что отец либо покончил с собой, либо уехал из страны, поскольку испытывал денежные трудности. Следствие отрабатывало обе версии, однако розыск не дал результатов. Лишь к концу 2024 года части тела погибшего были обнаружены в жилище, где он когда-то проживал вместе с сыном.

В зале суда Теймен настаивал на том, что лишь защищался. По его версии, между ним и отцом шли непрерывные ссоры. В ходе очередного столкновения он будто бы увидел, как родитель подмешивает ему в чай крысиный яд. После того как сын потребовал разъяснений, отец якобы потянулся за ножом.

Далее Теймен заявил, что он ударил отца статуэткой по голове, а потом нанёс удар ногой в область шеи. Когда тот скончался, мужчина, с его же слов, впал в панику и задумал избавиться от трупа.

Тем не менее судебно-медицинская экспертиза установила, что Альберт умер в результате удушения. Доводы о самообороне суд счёл недостоверными, признав сына виновным как в убийстве, так и в сокрытии останков.

Ранее сообщалось, что на Гавайях отца обвинили в убийстве сына, мешавшего ему играть в видеоигры.