32-летняя жительница Минска родила ребенка в салоне автомобиля на площади Победы. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Минского городского исполкома.

«В 11:44 прямо на площади Победы в салоне автомобиля на свет появился мальчик», — рассказали в ведомстве.

Рядом с женщиной находилась ее сестра, которая вызвала скорую помощь. Медики осмотрели мать и новорожденного, после чего доставили их в роддом 1-й городской клинической больницы.

В комитете отметили, что, несмотря на стремительные роды, все прошло хорошо.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии умерла TikTok-блогер Анастасия Морозова. В конце октября девушка во второй раз стала мамой. Возможной причиной смерти Морозовой мог стать оторвавшийся тромб. Ей было 32 года.