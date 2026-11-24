32-летняя жительница Минска родила ребенка в салоне автомобиля на площади Победы. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Минского городского исполкома.
«В 11:44 прямо на площади Победы в салоне автомобиля на свет появился мальчик», — рассказали в ведомстве.
Рядом с женщиной находилась ее сестра, которая вызвала скорую помощь. Медики осмотрели мать и новорожденного, после чего доставили их в роддом 1-й городской клинической больницы.
В комитете отметили, что, несмотря на стремительные роды, все прошло хорошо.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии умерла TikTok-блогер Анастасия Морозова. В конце октября девушка во второй раз стала мамой. Возможной причиной смерти Морозовой мог стать оторвавшийся тромб. Ей было 32 года.