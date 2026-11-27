В Салехарде при пожаре погибли женщина и трое её детей, сообщает СУ СК России по Ямало‑Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошёл в ночь на 27 ноября в частном доме в ДНТ «Север». После тушения огня были обнаружены тела погибших. Мужчине, который также находился в доме, удалось спастись.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работает следственно‑оперативная группа. Причины пожара и смерти погибших будут установлены в ходе экспертиз.

Ранее сообщалось, что жительницу Хабаровска обвиняют в гибели трехлетней дочери при пожаре.