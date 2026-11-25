Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали накануне в Москве в рамках предварительного расследования уголовного дела по обвинению группы лиц по части 4 статьи 159, части 4 статьи 160, пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Речь идет о хищении, растрате и незаконных валютных операциях.

Журналисты обратили внимание на декларацию Чибиса за 2025 год, которую он подал для выдвижения на выборы в Госдуму в этом году. Согласно опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии, в 2025 году чиновник заработал 5,1 млн руб., а всего на его счетах на момент подачи декларации находилось 7,2 млн руб. Кроме того, в отчетности указаны недвижимость: нежилые помещения, земельные участки и квартиры в Москве и Мурманской области, а также зарубежная недвижимость — таунхаус в Испании (176 кв. м), приобретенный в 2012 году за €300 тыс. В документе стоимость дома оценили в 11,7 млн руб.

В эксклюзивном интервью aif.ru юрист Иван Соловьев отметил, что наличие собственности за рубежом отягчающим обстоятельством быть не может.

«Зарубежная недвижимость отягчающим обстоятельством быть не может. Только в том случае, если она получена в качестве незаконного вознаграждения или в качестве приобретения на незаконно полученные средства, это будет моментом, который будет расследоваться», — сказал он.

Юрист обратил внимание на то, что недвижимость может быть арестована в качестве обеспечительной меры.

«Если говорить об обеспечительных мерах, здесь все зависит от причинённого ущерба. Если речь о преступлении коррупционной направленности, может быть применён кратный штраф, то в качестве обеспечительной меры может быть наложен арест на имущество. Другой момент, что в ЕС никто не наложит арест на имущество», — уточнил собеседник издания.

Соловьев подчеркнул, что в выявленной схеме предстоит разбираться следствию, а уже по его результатам будут приниматься решения.