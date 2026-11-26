В небе над Карелией заметили яркую вспышку вечером 25 ноября, пишет karelinform.ru.

«По данным астроклуба „Астерион“, болид двигался с востока на запад примерно на широте [карельского города] Кондопоги», — сказано в публикации.

В частности, вспышку заметили жители населенных пунктов Костомукша, Медвежьегорск и Надвоицы. Явление, как отмечается, может быть связано с активным в ноябре метеорным потоком Северные Тауриды.

Поезд насмерть сбил мужчину в Пермском крае

Мужчина погиб в результате столкновения с пассажирским поездом на железнодорожном перегоне Чайковская — Шабуничи, пишет properm.ru.

Инцидент произошел в ночь на 26 ноября. По предварительным данным Центрального МСУТ СК РФ, машинист применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Специалисты организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Бобры оставили без света 40 частных домов на Урале

Бобры оставили без электричества и отопления около 40 домов СНТ в Чкаловском районе Екатеринбурга, пишет tagilcity.ru.

Согласно информации издания, линия электропередачи проходит по сложному рельефу. Одна часть кабеля проложена под землей, а другая — по дну реки Патрушихи. Этот участок стал местом аварии.

«В пресс-службе завода керамических изделий, обслуживающего сеть, пояснили, что дождливое лето позволило бобрам возвести на реке запруду значительных размеров. Вода насытила грунт, тот пришел в движение, и кабель под руслом получил повреждения», — сказано в публикации.

В Челябинской области раскрыли убийство 24-летней давности

Жителю Челябинской области предъявили обвинение в убийстве 24-летней давности, его заключили под стражу. Об этом пишет kursdela.biz со ссылкой на региональный СК.

«Мужчине предъявили обвинение по статье об убийстве, сопряженном с разбоем (пункт „з“ части 2 статьи 105 УК РФ), и заключили под стражу. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается», — говорится в публикации.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на дороге в Челябинской области 13 января 2002 года. По горячим следам установить причастного к совершению преступления не удалось. Работа по раскрытию убийства продолжилась. Впоследствии правоохранители определили подозреваемого. Им оказался знакомый потерпевшего, которого в августе 2002 года приговорили к лишению свободы по делу о еще одном убийстве.

«Сравнительная медико-криминалистическая судебная экспертиза сопоставила характер ранений и описание орудия преступления при убийстве и пришла к выводу, что, возможно, и нераскрытое преступление совершили тем же ножом. Помимо этого, появилась информация, что мотивом обвиняемого при совершении убийства (за которое его осудили — прим. ред.) было стремление устранить знакомого, у которого была информация о причастности к преступлению, совершенному месяцем ранее», — сказано в публикации.

По версии следствия, в ночь на 13 января 2002 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения выманил знакомого в безлюдное место, а затем нанес не менее 13 ударов ножом, похитил имущество и скрылся.

В Приморье появился гигантский арт-объект, видимый с высоты птичьего полета

В Приморском крае появился гигантский арт-объект, который виден из иллюминаторов самолетов, передает vostokmedia.com.

Согласно данным издания, в регионе появилась огромная надпись «Артем». Инициатором создания арт-объекта является житель города и фермер Юрий Рыбак.

«Расположение композиции выбрано не случайно: с высоты птичьего полета буквы смотрятся максимально эффектно и читаются без труда. Для пассажиров, смотрящих в иллюминатор при заходе на посадку, эта надпись становится первым приветствием», — сказано в материале.