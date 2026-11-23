Мощный взрыв прогремел на газовом трубопроводе в американском штате Алабама, после чего на этом участке вспыхнул пожар, сообщил телеканал WBRC.

Это случилось в ночное время вдали от жилых районов в округе Самтер. Журналисты привели кадры с места событий. На них видно поднимающееся вверх пламя. Утверждается, что огонь от пожара был виден из соседнего штата на расстоянии нескольких километров.

Возгорание ликвидировали. Аварийный участок газопровода временно не функционирует. Информация о пострадавших не поступала. Причины инцидента устанавливаются. Компания, которая отвечает за работу трубопровода, называет случившееся «газовым выбросом».

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс была объявлена обязательная эвакуация из значительной части города Пеория и соседней Ист-Пеории из-за угрозы взрыва на заводе по производству этанола и алкогольной продукции BioUrja Renewables. Такое решение было принято после обнаружения подозрительного предмета.