Взрыв был слышен в Полтаве, расположенной в центральной части Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

По информации источника, звук взрыва раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской области продолжал действовать сигнал воздушной тревоги. Информация о причинах взрыва и возможных последствиях не приводится.

Ранее стало известно о серии взрывов, прогремевших 28 ноября в Киеве. В течение дня в столице Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о возникших после взрывов перебоях с электроснабжением и подачей воды в некоторых районах города.