За минувшие сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали над Брянской областью 133 БПЛА самолётного типа, принадлежавших ВСУ. Такую информацию опубликовал в «Максе» губернатор области Егор Ковальчук.

Атаки со стороны противника привели к травмам среди гражданского населения.

В частности, в селе Воронок, относящемся к Стародубскому району, пострадал 21-летний гражданин, передвигавшийся на мопеде.По словам Ковальчука, пострадавшего молодого человека привезли в больницу, где ему была оказана вся требующаяся медицинская помощь.

В населённом пункте Подлесные Новоселки (Севский район) дрон-камикадзе ударил по автомобилю в движении. Водитель 44 лет был травмирован и направлен на стационарное лечение.

Глава региона подчеркнул, что пострадавшим в полном объёме предоставляют необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 275 украинских беспилотников за 12 часов.