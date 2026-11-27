США нанесли удар по коммерческому судну в Оманском заливе, сообщает Центральное командование ВС страны.

«Центральное командование ВС США вывело из строя коммерческое судно в Оманском заливе 26 ноября. Экипаж судна, вышедшего из [иранского] порта Бендер-Аббас, попытался прорвать американскую морскую блокаду, несмотря на неоднократные предупреждения», — говорится в публикации.

Уточняется, что американский военный самолет применил боеприпасы. Снаряды поразили заднюю часть судна Pacific Archer. Экипаж не пострадал.

Ранее сообщалось, что США нанесли удар по судну в Карибском море.