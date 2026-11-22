Российская пенсионерка Лидия Упорова оказалась в Нячанге без понимания того, как попала во Вьетнам. Местные полицейские и волонтеры пытаются найти ее родственников. Об этом сообщили российские волонтеры, работающие в стране.

По данным добровольцев, женщина называет 1941 годом своего рождения и находится в госпитале. Полиция взаимодействует с департаментом социальной защиты, чтобы организовать ее дальнейшее размещение.

Лидию Васильевну обнаружили возле супермаркета, расположенного вдали от многоквартирных домов. Местные жители предполагают, что женщину могли привезти туда и оставить. Волонтеры пытались выяснить, откуда она пришла, однако пока безрезультатно.

Предположительно, пенсионерка приехала из Иркутска или Ангарска. Сейчас добровольцы разыскивают ее близких.