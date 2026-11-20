В зоопарке американского города Цинциннати умерла девятилетняя бегемот Фиона, проглотившая случайно попавшую в вольер вязаную шапку. Ветеринары пытались спасти животное, но лечение оказалось безуспешным.

«Она боролась до тех пор, пока у нее не осталось сил», — рассказал директор зоопарка Дэйв Дженике.

Он отметил, что сотрудники зоопарка потрясены и не ожидали такого исхода.

Бегемот проглотила шапку на прошлой неделе. Ветеринары делали животному клизму и другие процедуры, чтобы нормализовать работу кишечника.

По данным The Guardian, шапка упала в вольер после того, как посетитель подбросил ее в воздух. Головной убор попал в потолочный вентилятор, а затем залетел к Фионе через небольшое отверстие над смотровыми окнами.

Фиона родилась в январе 2017 года на 6 недель раньше срока. Ее вес составлял всего 13 кг при минимальном нормальном весе новорожденных бегемотов 25 кг. За борьбой Фионы за жизнь следили по всему миру.

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