Глава Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал о последствиях удара беспилотника по площадке для машин в поселке Веселом: жизни 5 человек атака стоила, еще трое получили травмы.

В своем канале на платформе «Макс» губернатор написал, что в результате вражеского налета БПЛА на автостоянку в поселке городского типа Веселое были убиты 5 граждан, а 3 человека оказались ранены.

По его словам, помощь медиков была оказана всем пострадавшим — их госпитализировали.

Глава региона добавил, что на месте происшествия задействованы оперативные службы, а обстоятельства случившегося еще устанавливаются.