В Вильнюсе в результате возгорания машины испанского посольства потребовалась медпомощь ее водителю, сообщает противопожарно-спасательный департамент при МВД Литвы.

«Автомобиль Volvo с номерами посольства Испании загорелся на стоянке около здания бизнес-центра "Пирклю клубас", где находится офис диппредставительства», - говорится в сообщении департамента.

Известно, что инцидент произошел неподалеку от здания литовского МИД.

Сообщается, что водитель начал самостоятельно тушить загоревшуюся машину. Ему помог шофер автобуса, который ехал мимо. Им удалось справиться с огнем до приезда пожарных.

Пострадавшего водителя автомобиля посольства доставили в больницу.

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