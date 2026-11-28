В Вильнюсе в результате возгорания машины испанского посольства потребовалась медпомощь ее водителю, сообщает противопожарно-спасательный департамент при МВД Литвы.
«Автомобиль Volvo с номерами посольства Испании загорелся на стоянке около здания бизнес-центра "Пирклю клубас", где находится офис диппредставительства», - говорится в сообщении департамента.
Известно, что инцидент произошел неподалеку от здания литовского МИД.
Сообщается, что водитель начал самостоятельно тушить загоревшуюся машину. Ему помог шофер автобуса, который ехал мимо. Им удалось справиться с огнем до приезда пожарных.
Пострадавшего водителя автомобиля посольства доставили в больницу.
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