Прокуратура и следственный комитет начали проверку после падения на детей подвесной конструкции в цирке в Томске, сообщили в ведомствах.

Прокуратура Томской области в мессенджере «Макс» сообщила, что сообщения о происшествии во время представления в цирке появились в соцсетях. Очевидцы рассказали, что во время 15-минутного антракта, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, на двух девочек рухнула световая конструкция. Прокуратура проверит обстоятельства случившегося и оценивает соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних и правил эксплуатации аттракционов, говорится в сообщении.

СУ СК по Томской области в в мессенджере «Макс» сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В региональном центре медицины катастроф, на который ссылается ТАСС, сообщили, что при падении световой конструкции пострадали четырехлетняя и восьмилетняя девочки, младшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, вторую отпустили на амбулаторное лечение.

В соцсетях рассказали, что на двух девочек упал плафон освещения.

Напомним, в марте 2025 года пять человек, включая троих детей, пострадали из-за обрушения трибун для зрителей в передвижном цирке «Скиф» в населенном пункте Нефтегорск в Самарской области.