В штате Нью-Йорк сотрудник гостиницы сообщил об исчезновении 69-летнего мужчины с деменцией, когда его собака прибежала без хозяина, сообщает KP.RU со ссылкой на портал Syracuse.

Бассет-хаунд по кличке Бекки появилась у Whiteface Mountain Lodge вечером 12 ноября. Работник узнал питомца постоянного гостя и, не увидев владельца, обратился в полицию.

Мужчину искали полицейские и лесные рейнджеры с беспилотниками, служебными собаками и авиацией. Сначала поиски не дали результата, а температура в заснеженном лесу опустилась до −4 градусов.

Утром охотник услышал крики о помощи и передал спасателям местонахождение пенсионера. Мужчину обнаружили без обуви и перчаток, с сильными обморожениями рук и ног. Его эвакуировали на вертолёте и доставили в больницу.