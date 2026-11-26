Самолёт авиакомпании American Airlines совершил вынужденную посадку в городе Финикс в американском штате Аризона из-за пассажира, который заявил, что хочет «увидеть Иисуса», сообщил телеканал CBS News со ссылкой на местную полицию.

Лайнер следовал из Сан-Диего (Калифорния) в Чикаго (Иллинойс). В правоохранительных органах уточнили, что во время полёта мужчина пошёл в переднюю часть салона и попытался открыть боковую дверь воздушного судна, несмотря на требования членов экипажа вернуться на своё место.

В итоге дебошира удерживали до посадки в Финиксе. Его связали пластиковыми стяжками и клейкой лентой. В полиции отметили, что у мужчины обнаружили лёгкую травму, из-за чего его отвезли в больницу.

Один из пассажиров рассказал, что нарушитель не только пытался открыть боковую дверь, но и просил выпустить его, когда борт находился в воздухе. Другой свидетель уточнил, что мужчина оказывал сопротивление практически до прибытия в аэропорт.

В авиакомпании проинформировали, что после задержания пассажира рейс продолжился. Лайнер прибыл в Чикаго в тот же день. В American Airlines добавили, что никто из членов экипажа и оставшихся пассажиров не пострадал.

По факту инцидента проводится расследование, к которому могут подключить ФБР.

Напомним, в сентябре сообщалось о случае дебоша на другом самолёте American Airlines. Речь шла о лайнере, следовавшем из штата Техас в Нью-Джерси. Один из пассажиров вёл себя неадекватно, вследствие чего совершил внеплановую посадку в аэропорту Балтимор-Вашингтон (Мэриленд). В полёте нарушителя, устроившего драку в салоне воздушного судна, примотали скотчем к креслу.