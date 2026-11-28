После инцидента с нападением медведя на женщину на территории Александровского машиностроительного завода в Пермском крае было возбуждено уголовное дело о нарушениях в сфере охраны труда. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Представители краевого управления СК пояснили, что возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Случай, когда медведь напал на женщину, произошёл 6 сентября на Александровском машиностроительном заводе. Животное содержалось в вольере, отгороженном закрытой перегородкой, однако зверю удалось зацепить пострадавшую и подтащить её к себе — это случилось в момент, когда женщина во время уборки подошла слишком близко. Пострадавшую доставили в больницу, а выписали лишь спустя более чем два месяца.

Ранее в следственном управлении СК России по Пермскому краю информировали, что по факту нападения животного была инициирована процессуальная проверка того, насколько законно медведь содержится на территории предприятия.

Медведя по кличке Тишка преподнесли Александровскому машзаводу в качестве подарка в 2000 году — к 200-летию предприятия, сейчас он обитает на территории заводского профилактория.